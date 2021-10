Photovoltaik-Wechselrichter: Sofarsolar präsentiert Neuheiten

Der chinesische Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern Sofarsolar hat auf der Intersolar Restart eine neue Generation von ein- und dreiphasigen Wechselrichtern präsentiert. Das Unternehmen hat die Geräte komplett neu entwickelt.

Die neuen Photovoltaik-Wechselrichter von Sofarsolar verfügen laut Hersteller über einen Wirkungsgrad von bis zu 99 Prozent. Die Leistungen der einphasigen Geräte reicht von 1,100 bis 7,500 Kilowatt, die dreiphasigen von 3,3 bis zu 255 Kilowatt.

Ebenfalls neu ist der leistungsstarke, on- und offgrid-fähigen Hybrid-Wechselrichter HYD 20KTL-3PH. Das 20-kW-Gerät bietet neben den zwei MPP-Trackern für die Photovoltaik-Anlage, auch zwei unabhängige Batterieeingänge für Hochvolt-Batterien. Die stapelbare AMASS GTX 3000-H LFP-Batterie aus der eigenen Fertigung ist an dieses Gerät angepasst. Es ist von 10 kWh bis zu 200 kWh in 2,5 kWh Schritten skalierbar.

Mit dem Sofar 75-136KTL und seinen 8 bis 12 MPP Trackern schafft Sofarsolar den Eintritt in das Marktsegment der Industriedächer und größeren Freiflächenanlagen. Das Gerät bietet Schutzart IP 66 und erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 99 %. Es ist für die Anforderungen leistungsstarker Solarmodule optimiert. Der Sofar AR 250/255KTL-HV rundet das Produktportfolio nach oben hin ab. Der Hersteller hat das Gerät mit den 1500 VDC und 800 VAC für große Photovoltaik-Kraftwerke entwickelt.

Großes Interesse für Photovoltaik-Wechselrichter von Sofarsolar

„Die Intersolar Europe ist für unsere Produktpräsentation nach wie vor die beste Plattform in Europa”, so Christian Buchholz, Executive Vice President und Prokurist der deutschen Tochter Sofarsolar GmbH mit Sitz in Reutlingen. „Unsere Erwartungen wurden übertroffen, es gab zahlreiche internationale Besucher und ein hohes Interesse an unseren Produktneuheiten“, so Buchholz weiter.

Sofarsolar ist laut eigenen Angaben ein führender chinesischer Hersteller von Wechselrichtern und Speichersystemen und hat sich demnach in den letzten Jahren in Europa stark etabliert. „Hier spielen vor allem die langjährige Erfahrung in der Leistungselektronik sowie die kurzen Wege zum Kunden, die vor allem durch eine Niederlassung in Reutlingen sichergestellt werden, eine wichtige Rolle“, sagt Buchholz.

12.10.2021 | Quelle: Sofarsolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH