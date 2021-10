Die Garbe Renewable Energy hat in Zusammenarbeit mit Heliatek und Adler eine an der Außenfassade installierte Folien-Photovoltaikanlage eingeweiht.

Wo das Errichten einer klassischen Dach-Photovoltaik-Anlage aufgrund von unzureichender Dachstatik oder Dachkonstruktionen auf Immobilien nicht möglich ist, können zukünftig organische Photovoltaik-Folien auf Fassaden seitlich am Gebäude einen Beitrag leisten, ältere Bestandsimmobilien nachzurüsten. Bei einem Pilotprojekt der Garbe Renewable Energy, einer Tochterfirma der Garbe Industrial Real Estate, kommen solche PV-Module zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eine Fläche von nahezu 480 Quadratmeter an einer Logistikhalle in Berlin Hohenschönhausen. Adler Smart Solutions hat die organische Photovoltaik-Folien der Firma Heliatek an der Gebäudesüdseite installiert.

Organische Photovoltaik-Folien punkten mit geringem Gewicht

Mathias Wasko, Geschäftsführer der Garbe Renewable Energy, sagt: „Die Kooperation mit Heliatek bietet uns das Potenzial, zusätzliche Flächen für die Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien zu erschließen. Die innovativen Eigenschaften der Solarfolien ermöglichen durch ihr geringes Gewicht von weniger als 2 kg pro m² und die einfache Anbringung mithilfe des integrierten Rückseitenklebers die Integration von Photovoltaiklösungen auch an Gebäuden, die für herkömmliche PV-Systeme nicht geeignet sind. Sie bilden aber auch eine sinnvolle Ergänzung zu PV-Dachanlagen zur Steigerung des Stromertrags.“

Mit Hilfe der Pilotanlage soll das Potenzial für die Nutzung von Fassadenaufgezeigt werden. Sie soll zeigen, welchen Stromertrag Gebäude mit nicht ausreichender Lastreserve für herkömmliche PV-Systeme über die Dauer eines Jahres erzeugen können. „Klimaschutz braucht den technischen Fortschritt. Deswegen ist unsere Innovationskraft auch zentrales Element unserer Firmenphilosophie“, sagt Tajo Adler, Geschäftsführer der auf erneuerbare Energien und Ladeinfrastruktur spezialisierten Firma Adler Smart Solutions. „Daher freuen wir uns sehr mit unseren Partnern ein Teil dieses Projektes zu sein. Das neue Wege für die maximale Nutzung der nachhaltigen Stromerzeugung mit Immobilien und Gebäuden beschreitet.“

Mit Heliatek und Ader erhofft sich die Garbe Renewable Energy langjährige Partnerschaften, um die ambitionierten Ziele mittelfristig zu erreichen.

15.10.2021 | Quelle: Adler Smart Solutions | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH