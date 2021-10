Der Solarkraftwerksbetreiber 7C Solarparken hat vier von IBC Solar realisierte Photovoltaik-Solarparks mit einer Gesamtleistung von knapp 32 MW erworben. Damit bauen die beiden Unternehmen ihre Partnerschaft aus.

IBC Solar und der börsennotierte Solarkraftwerksbetreiber 7C Solarparken AG vertiefen die seit Jahren bestehende Partnerschaft. Mit dem Kauf von vier weiteren von IBC Solar entwickelten, geplanten und errichteten Photovoltaik-Solarparks erweiterte 7C die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Systemhaus aus Oberfranken. Die Gesamtnennleistung der Freiflächen-Solarkraftwerke beläuft sich auf 31,76 Megawatt (MW). Hierbei handelt es sich um die Standorte Cossen mit 3,18 MW (Sachsen), Milmesberg mit 5,44 MW (Thüringen), Osternburg mit 3,14 MW (Sachsen-Anhalt) und Draisdorf-Eggenbach mit 20 MW (Bayern). Die Solarparks werden insgesamt pro Jahr rund 33.265 MWh umweltfreundlichen Solarstrom liefern. Die Gesamtfläche aller vier Parks beläuft sich auf 33,87 Hektar.

IBC Solar übernimmt Wartung der Photovoltaik-Solarparks von 7C

Im Zuge der vertieften Partnerschaft übernimmt IBC Solar auch bei dieser Kooperation weitere Wartungs- und Serviceleistungen von Photovoltaik-Solarparks aus den Bestandsanlagen von 7C. Insgesamt führt das Systemhaus damit vorbeugende Serviceleistungen wie Mittelspannungsschutzprüfungen für über 160 MW des 7C-Portfolios durch. „Insgesamt 335 MW befinden sich nun in unserem Portfolio“, so Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken AG. „Die positiven Erfahrungen bei der bewährten Kooperation mit IBC Solar hat uns die Entscheidung leicht gemacht, auch bei den neuen Solarparks wieder zusammenzuarbeiten. Auf diese Weise können wir einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg zur Energiewende leisten.“

7C Solarparken eröffnet jedem interessierten privaten oder kommerziellen Interessenten die Möglichkeit zu investieren. Die Transaktion ist mittlerweile die dritte Kooperation zwischen IBC Solar und 7C. In diesem Zusammenhang weihten beide Firmen erst vor wenigen Wochen den PV-Solarpark Oberwesterwaldbahn ein. Dieser befindet sich in den hessischen Gemeinden Elbtal und Dornburg und hat eine Leistung von 10 MW. Weitere Projekte sind in Planung.

