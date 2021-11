Sono Group: Börsengang für 15 Dollar je Aktie

Die Sono Group geht für einen Preis von 15 Dollar je Aktie an die Börse in New York. Die Mutter der Sono Motors nimmt bei dem Börsengang 150 Millionen Dollar ein.

Die Sono Group N.V. vollzieht den Börsengang mit einem Ausgabepreis von 15 Dollar je Aktie. Wie die Gesellschaft mitteilte, hat sie in diesem Zuge 10 Millionen Stammaktien platzieren können. Somit ergibt sich für die Muttergesellschaft der „Sono Motors GmbH” ein Emissionserlös von 150 Millionen Dollar. Darüber hinaus gewährt das Unternehmen den Konsortialbanken eine 30-Tage-Option zum Erwerb von bis zu 1.500.000 zusätzlichen Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis. Das Angebot läuft voraussichtlich bis zum 19. November 2021, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Die Stammaktien werden ferner am 17. November 2021 am Nasdaq Global Market unter dem Symbol „SEV“ erstmals in den Börsenhandel einbezogen.

Berenberg fungiert als sole Global Coordinator für das Angebot. Craig-Hallum fungiert als Co-Manager für das Angebot.

Sono Motors entwickelt Fahrzeuge, die mit Solarzellen ausgestattet sind. Die unternehmenseigene Solartechnologie soll dabei eine nahtlose Integration in alle Fahrzeugtypen ermöglichen. Mit dem Sion will Sono Motors zudem das weltweit erste Solar Electric Vehicle (SEV) für die breite Masse entwickeln. Dem Unternehmen liegen bereits mehr als 14.000 angezahlte Reservierungen für das Photovoltaik-Auto Sion vor. Diese Fahrzeuge werden im Rahmen einer Auftragsfertigung hergestellt. Die Auslieferung an die Kunden soll ferner in der ersten Hälfte des Jahres 2023 beginnen.

17.11.2021 | Quelle: Sono Motors | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH