Spanien plant neue solarthermische Kraftwerke

Foto: SENER Der Solarturm im marokkanischen Ouarzazate ist ein Beispiel für die Nutzung konzentrierter Sonnenenergie.

In Spanien sind wieder neue solarthermische Kraftwerke in Planung. Die Ingenieursgruppe SENER will ein Kraftwerk aus konzentrierter Solarenergie (CSP), Photovoltaik und Speichern mit 150 MW in der Nähe von Sevilla bauen.

In Spanien entstehen neue solarthermische Kraftwerke. Dabei geht es um die Technologie der konzentrierten Solarenergie CSP (concentrated solar power). So plant die spanische Ingenieursgruppe SENER den Bau eines neuen Hybridkraftwerks, bestend aus CSP, Speichern und der Photovoltaik. Es soll 24 Stunden Strom liefern können. Wie SENER mitteilte, geht es dabei um das Projekt Solgest-1, das in der Nähe von Sevilla entstehen soll. SENER hatte dort 2011 bereits einen Solarturm errichtet. Das neue Hybrid Solarkraftwerk soll über eine installierte Leistung von 150 Megawatt (MW) verfügen. In der aktuellen Auslegung verfüge die Anlage zudem über eine CSP-Einheit und Salztanks mit einer Speicherkapazität von sechs Stunden. Die Bruttokapazität dieses Teils liegt ferner bei 110 MW elektrisch. Die Photovoltaikanlage kommt auf eine Leistung von 40 MW. Das hybride Kraftwerk werde den Strom über eine 220 kV-Leitung einspeisen. Das Kraftwerk wird zudem die Parabol-Technologie von SENER einsetzen und mit zwei Tanks kombinieren. Diese verfügen über eine Speicherkapazität von 1.900 Megawattstunden. Das Photovoltaik-Kraftwerk wiederum werde über knapp 97.000 polykristalline Module mit einer Leistung von 415 Watt verfügen. Zum Einsatz kommen auch das SENER-eigene Designsystem, das softwaregesteuert optimierte Erträge liefern soll. Zwei Prozent Solarstrom in der Nacht Laut SENER plant die spanische Regierung im Zeitraum bis 2030 den Bau neuer CSP-Kapazitäten von 5.000 Megawatt. Derweil verweist der spanische Branchenverband Protermosolar darauf, dass die CSP in Spanien Solarstrom auch in der Nacht zur Verfügung stelle. Das sei eine Alternative zu fossilem Erdgas, dessen Preise aktuell Rekordniveau erreichen. In der Nacht versorgten solarthermische Kraftwerke mit Speichern dagegen zu niedrigen Kosten die Verbraucher. In den Sommermonaten habe die Technologie mehr als zwei Prozent des spanischen Nachtstroms geliefert. Dabei mache sie nur 0,75 Prozent der installierten Kapazitäten im Land aus. CSP sei deshalb unverzichtbar für die Energiewende. 19.11.2021 | Quelle: SENER, Protermosolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH