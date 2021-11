BP kauft 5,4 Gigawatt Photovoltaik-Module von First Solar

Die Bestellung umfasst 4,3 GW für Photovoltaik-Projekte von Lightsource BP, einem Joint Venture von BP. BP selbst setzt 1,1 GW der First Solar PV-Module in seinen Projekten ein. Es handelt sich um die größte Bestellung in der Geschichte von First Solar.

Der PV-Projektentwickler Lightsource BP und der Energiekonzern BP haben mehrjährige Lieferaufträge über bis zu 5,4 Gigawatt Photovoltaik-Module von First Solar abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion haben die Unternehmen Festbestellungen für die Dünnschicht-Module von rund 4,4 GW getätigt und eine Optionen für ein weiteres GW PV-Module aufgegeben.

Lightsource BP will bis zu 4,3 GW an Modulen für seine US-Versorgungsprojekte beschaffen. BP will bis zu 1,1 GW für die von Lightsource bp entwickelten Projekte beisteuern. Die geplanten Installationen beider Unternehmen umfassen Projekte in Arkansas, Kentucky, Ohio, Pennsylvania und Texas. Die Rahmenverträge sind die größten in der Geschichte von First Solar und sie betreffen die Jahre 2023 bis 2025. Im Rahmen der Vereinbarung hat First Solar feste Bestellungen über 1,55 GW an Modulen im Jahr 2023, 1,3 GW im Jahr 2024 und 1,55 GW im Jahr 2025.

First Solar will Solarstrom für Photovoltaik-Fertigung nutzen

Neben dem PV-Modul-Kaufvertrag unterzeichnete First Solar auch ein Memorandum of Understanding (MoU). Dabei geht es um die Möglichkeit, Strom aus Erzeugungsanlagen zu beziehen, die Lightsource BP in Ohio betreibt. Dort betreibt First Solar das nach eigenen Angaben zufolge größte PV-Werk der westlichen Hemisphäre. Als das Unternehmen hat sich verpflichtet bis 2028 100 Prozent seiner weltweiten Fertigungsbetriebe mit erneuerbarer Energie zu versorgen, mit dem Zwischenziel, seine Anlagen in den USA bis 2026 auf kohlenstofffreien Strom umzustellen.

Anfang dieses Jahres hatte First Solar bekanntgegeben, 680 Millionen US-Dollar in den USA zu investieren. Das Unternehmen will seine US-amerikanische PV-Solarproduktionskapazität um 3,3 GW jährlich erweitern, indem es seine dritte US-Produktionsstätte in Lake Township (Ohio) errichtet. Die neue Anlage wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 in Betrieb genommen und wird, wenn sie voll betriebsbereit ist, die Präsenz des Unternehmens im Nordwesten von Ohio auf eine jährliche Gesamtkapazität von 6 GW erhöhen, was es zum größten vollständig vertikal integrierten Solarproduktionskomplex außerhalb Chinas machen soll .

Zusätzlich zu seinen Produktionsstätten in Ohio betreibt First Solar auch Fabriken in Vietnam und Malaysia und hat zuvor Pläne zum Bau einer neuen 3,3-GW-Fabrik in Indien angekündigt, die voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 in Betrieb gehen soll. Das Unternehmen erwartet, dass sich die Produktionskapazität bis 2024 auf 16 GW verdoppeln wird.

23.11.2021 | Quelle: First Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH