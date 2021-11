Energieversorger Verbund kauft 150 MW Photovoltaik-Projekt in Spanien

Das österreichische Energieunternehmen Verbund AG kauft das Photovoltaik-Projekt Illora vom Projektentwickler Baywa r.e. Der Solarpark mit einer geplanten Gesamtleistung von 147,6 MW soll im ersten Quartal 2022 in Betrieb gehen.

Der Photovoltaik-Park „Illora“ liegt in Pinos Puente in der Nähe von Granada im Süden von Spanien. Es handelt sich um drei PV-Anlagenabschnitte mit einer geplanten Gesamtleistung von 147,6 MW. Illora soll rund 260 GWh Strom pro Jahr produzieren. Baubeginn des Photovoltaik-Parks war im Mai 2021, die Inbetriebnahme ist im ersten Quartal 2022 geplant. Zum Kaufpreis und weiteren Details des Geschäfts machen die Vertragspartner keine Angaben.

Baywa r.e. hat nach eigenen Angaben in Spanien eine Projektpipeline für Windenergie- und Photovoltaik-Anlagen von 1,4 GW. In den vorigen Jahren habe man dort ein starkes Wachstum verzeichnet. Spanien bleibe daher für das Unternehmen ein Kernmarkt. „Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Verbund und sind sehr stolz auf die Realisierung des Großprojekts Illora, eines unserer Vorzeigeprojekte in Südeuropa. Dank unserer langjährigen Erfahrung, unseres globalen Netzwerks und einer großartigen Teamleistung werden wir den Zeitplan trotz Einschränkungen durch Covid-19 und Lieferengpässen einhalten können”, erklärt Benedikt Ortmann, Global Director Solar Projects bei BayWa r.e. Neben der Projektentwicklung ist Baywa r.e. auch Dienstleister, PV-Großhändler und Anbieter von Energielösungen im Bereich der Erneuerbaren Energien.

Photovoltaik und Windenergie sollen Wasserkraft ergänzen

Verbund ist nach eigenen Angaben Österreichs führendes Energieunternehmen. Insgesamt und 95 Prozent des Stroms erzeuge das Unternehmen aus erneuerbaren Energien – vorwiegend Wasserkraft. Damit sei es zugleich einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Doch das Erneuerbaren-Portfolio soll vielfältiger werden. „Die Verbund–Strategie 2030 sieht ein signifikantes Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien vor, mit der Zielsetzung, dass bis 2030 rund 20 bis 25 % der Gesamterzeugung aus Photovoltaik und Wind-Onshore erreicht werden. Neben dem Markteinstieg in Spanien stellt diese Transaktion einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg in die erneuerbare Energiezukunft dar“, so Verbund-CEO Michael Strugl. Auch in Deutschland will Verbund sein Photovoltaik-Geschäft ausbauen.

Das österreichische Stromunternehmen Verbund ist mit seinen Tochterunternehmen und Partnern praktisch in der ganzen Wertschöpfungskette aktiv, von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb. Der Konzern hat rund 2.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und handelt bereits in zwölf Ländern mit Strom. Im Jahr 2020 erzielte Verbund einen Jahresumsatz von rund 3,2 Mrd. Euro. Bereits seit 1988 notiert Verbund an der Börse Wien, 51 % des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich.

29.11.2021 | Quelle: Baywa r.e. | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH