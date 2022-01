Das Prüfgerät Hydrocal 1008 von der EMH Energie-Messtechnik kommt im südafrikanischen Solarkraftwerk Xina Solar One zum Einsatz, um frühzeitig Transformatorenschäden zu erkennen.

In Südafrika in der Provinz Nordkap produziert das Solarkraftwerk Xina Solar One Strom für 95.000 Haushalte. Vorher jedoch müssen die Leistungstransformatoren die erzeugte Energie ins Stromnetz transportieren. Die EMH Energie-Messtechnik GmbH aus dem niedersächsischen Brackel sorgt dafür, dass man Transformatorenschäden früh erkennt damit Ausfällen vorbeugt.

Xina Solar One ist ein südafrikanisch-spanisches CSP-Projekt, die Betreiberfirma Abengoa kommt aus Sevilla. Ähnlich wie in Südafrika hat das Unternehmen auch in der andalusischen Heimat oder in China riesige „Solar Power Plants“ mit Hunderten Solarspiegeln zur Stromerzeugung mit konzentrierender Solarthermie errichtet. Tobias Pölchen arbeitet im After Sales Service von EMH und war zuletzt in der Provinz Nordkap, um die Überwachungssysteme Hydrocal 1008 an den Leistungstransformatoren am Solarkraftwerk Xina Solar One in Betrieb zu nehmen und den Kunden im Umgang mit den Geräten zu schulen.

Für den 31-Jährigen sind Auslandseinsätze zwar immer noch besonders, aber nicht neu: Unter anderem besuchte er bereits Offshore-Windparks vor der Ostküste Englands oder in der Irischen See. Sein wichtigstes „Werkzeug“ vor Ort ist das Überwachungssystem Hydrocal 1008, eines von verschiedenen Produkten aus der EMH Hydrocal-Familie. Es ermittelt fortlaufend die Konzentration bestimmter Gase, die im Transformatorenöl gelöst sind. Misst das Gerät kritische Werte, zum Beispiel beim Wasserstoffgehalt, kann dies unter anderem auf Verschleißerscheinungen hinweisen. „Wir installieren das Gerät an der Anlage. Die Messwerte können dann dort oder per Leitwarte ausgewertet werden. Wenn definierte Parameter überschritten werden, wird ein Alarm ausgelöst“, sagt Tobias Pölchen.

Professionelle Überwachung schützt Solarkraftwerk in Südafrika vor Ausfällen

Hydrocal 1008 ist für eine professionelle Überwachung essenziell: „Werden potenzielle Störungen oder Schäden frühzeitig erkannt, kann ein Transformatorenausfall, der mit umfangreichen Reparaturarbeiten und hohen Kosten einhergeht, vermieden werden“, so Pölchen. Die Anlagenbetreiber können nach einer Einweisung durch Pölchen kleine Wartungsarbeiten im Laufe der Betriebszeit eigenständig durchführen.

Xina Solar One ist wahrscheinlich nicht das letzte Projekt in Afrika, das EMH und Pölchen betreuen. Solarbetreiber werden in Zukunft noch mehr in den afrikanischen Markt investieren. Weitere Teile des Kontinents, meist Brachland oder Wüste, werden dann wahrscheinlich für Solarkraftwerke erschlossen.

