Das neue Solarschulungszentrum befindet sich auf dem Campus der Technical University Takoradi. Es ist mit der neuesten Ausrüstung von weltweit führenden Photovoltaik-Herstellern ausgestattet.

Im Dezember 2021 wurde an der Technical University Takoradi (TTU) in Ghana offiziell ein neues Solarschulungszentrum eingeweiht. Valentin Software und Green Solar Academy haben dieses Projekt mit Unterstützung von develoPPP und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ins Leben gerufen. Sie unterstützen die Universität, um das Photovoltaik-Training anzubieten. Das Ziel ist es, die Beschäftigungsquote junger Hochschulstudent:innen in der Solarbranche zu erhöhen.

Das Solarschulungszentrum befindet sich auf dem TTU-Campus. Es wurde mit modernstem Material ausgestattet, um den Studierenden praktische Solarschulungen anzubieten. Diese sind auf die Erfahrung der Bewerber und die Anforderungen der lokalen PV-Industrie in Ghana zugeschnitten. Das Solarschulungszentrum verfügt über die neueste Ausrüstung von weltweit führenden Photovoltaik-Herstellern wie Victron Energy, Jinko Solar, Phocos und Fronius.

Die praktische Ausbildung basiert auf dem fünftägigen Kurs SuperSolarSchool. Diesen bietet die südafrikanische Firma Green Solar Academy bereits in acht afrikanischen Ländern an. Green Solar Academy haben die Thüringer Unternehmerinnen Antje Klauß-Vorreiter und Vivian Blümel gegründet.

3-wöchige Ausbildung im Solarschulungszentrum für Karriere in Solarbranche in Ghana

B-Tech-Absolventen und Student:innen im letzten Studienjahr, die sich für eine Karriere in der Solarbranche interessieren, sollen sich drei Wochen lang auf PV-Grundlagen, Planung, Installation, Betrieb, Wartung und wirtschaftliche Aspekte von Photovoltaik-Anlagen konzentrieren. Bei der Planungsschulung kommt auch das Simulationsprogramm PV*SOL von Valentin Software zum Einsatz. Die Hochschullehrer, die den Kurs für die Student:innen anbieten werden, haben bereits über ein Jahr hinweg eine technische und didaktische Schulung bei der Green Solar Academy absolviert.

Im Anschluss an die 3-wöchige Ausbildung wird ein Praktikumsprogramm durchgeführt, um die Beschäftigung der Absolventen aktiv zu unterstützen. Die Praktikanten werden bei Unternehmen untergebracht, die Mitglieder des Solar Hub West Africa sind. Dabei handelt es sich um ein loses Netzwerk afrikanischer und europäischer Solarunternehmen, die zusammenarbeiten, um erneuerbare Energien in Westafrika zu fördern. Klares Ziel hierbei ist, dass die Student:innen anschließend an das Praktikum eine Festanstellung bekommen.

Beschäftigungsquote in der Solarbranche erhöhen

Steffen Lindemann, Geschäftsführer der Valentin Software GmbH, erklärt die Bedeutung dieses Zentrums: „Die praxisnahen Schulungen werden die Beschäftigungsquote junger Universitätsabsolventen in der Solarbranche erhöhen. Wir helfen der Universität, ein Programm aufzubauen, das nicht nur die Ausbildung, sondern auch die Arbeitsvermittlung beinhaltet.“

Das Solarschulungszentrum an der TTU soll Mitte Februar 2022 seinen Betrieb aufnehmen. Studenten können sich über das erste dreiwöchige Pilottraining an der TTU im nächsten Jahr informieren und Anfragen an Stephen Afonaa-Mensah unter safonaamensah@yahoo.com senden. Solarunternehmen, die am Praktikumsprogramm oder anderweitiger Unterstützung des Projekts interessiert sind, können sich an Projektleiterin Antje Klauss-Vorreiter unter management@solar-training.org wenden.

27.1.2022 | Quelle: Valentin Software | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH