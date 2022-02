142 neue Wasserstoff-Tankstellen weltweit im Jahr 2021

Laut einer Auswertung der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST) sind im Jahr 2021 weltweit 142 Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb gegangen. Das ist erneut ein Rekordwert.

Die meisten neuen Wasserstoff-Tankstellen (89) befinden sich demnach in Asien. Europa liegt mit 37 neuen Wasserstoff-Tankstellen auf Platz zwei, in Nordamerika waren es 13. Die LBST wertet bereits seit 14 Jahren regelmäßig die neuen H2-Tankstellen weltweit aus und stellt sie unter H2stations.org zusammen.

Weltweit 685 Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb

Zum Jahresende 2021 waren laut der LBST weltweit 685 Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb. Für 252 weitere Tankstellenstandorte bestünden bereits konkrete Planungen. Bemerkenswert seien die Entwicklungen in Spanien und Neuseeland, wo es erstmals viele neue konkrete Standortplanungen gebe. Neu hinzu gekommen sind Ungarn und Slowenien, wo jeweils eine Wasserstoff-Tankstelle in Betrieb ging. Damit kann man nun in 33 Ländern Wasserstoff tanken.

Europa verfügte laut der Statistik der LBST zum Jahresende über 228 Tankstellen, davon 101 in Deutschland. Neu in Betrieb ging 2021 zum Beispiel die Wasserstoff-Tankstelle des Projekts eFarm in Husum. Die von H2Mobility betriebe Webseite H2Live erfasst zum Zeitpunkt der LBST-Pressemitteilung (1. Februar 2022) dagegen nur 151 Wasserstoff-Tankstellen in Europa (davon 15 in Wartung), weitere 40 seien geplant.

Frankreich liegt mit 41 Wasserstoff-Tankstellen weiterhin an zweiter Stelle in Europa, gefolgt von Großbritannien mit 19, der Schweiz mit 12 und den Niederlanden mit 11 Tankstellen.

Japan ist bei Tankstellen Wasserstoff-Land Nummer eins

In Asien waren Ende 2021 insgesamt 363 Tankstellen in Betrieb: 159 in Japan und 95 in Korea. Die 105 erfassten chinesischen Tankstellen dienen laut LBST fast ausschließlich zur Betankung von Bussen oder Lkw. Korea hat mit 36 neuen Tankstellen die meisten Inbetriebnahmen im Jahr 2021 verzeichnet und baut seine Infrastruktur für alle Brennstoffzellenfahrzeuge aus.

Von den 86 Tankstellen in Nordamerika befindet sich auch weiterhin der größte Teil mit 60 in Kalifornien. Im Jahr 2021 gingen dort 11 neue Tankstellen in Betrieb

Die Internetseite H2stations.org bietet laut LBST weltweit den umfassendsten Überblick zu Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb, in Planung oder nach einer Stilllegung. Die Daten sind über eine interaktive Karte abrufbar. Daten zur Entwicklung der Wasserstoff-Infrastruktur und passende Statistiken runden das Informationsangebot ab.

LBST ist ein Beteiligungsunternehmen der TÜV SÜD AG und berät Unternehmen zu nachhaltiger Energieversorgung und Mobilität. LBST pflegt und aktualisiert die Datenbank hinter der Webseite H2stations.org seit 2005. Diese enthält detaillierte Informationen zu mittlerweile fast 1.500 Tankstellen weltweit. „Trotz des steigenden Pflegeaufwands stellen wir die Basisdaten auf H2stations.org für die private Nutzung immer noch kostenfrei zur Verfügung“, sagt LBST-Geschäftsführer Uwe Albrecht. „Für die professionelle Nutzung lizensieren wir die Daten inklusive weiterer Detailinformationen zu Technologien und Märkten und erstellen für unsere Kunden auch regelmäßige Berichte zu neuen Entwicklungen sowieindividuelle Auswertungen.“

01.02.2022 | Quelle: LBST | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH