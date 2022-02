In der ostenglischen Grafschaft Norfolk entsteht ein Photovoltaik-Solarpark mit einer Leistung von 50 Megawatt und einem Speichersystem mit 15 Megawattstunden Speicherkapazität, umgesetzt von der Steg-Tochter SENS.

Die Steag Solar Energy Solutions GmbH (SENS), die auf PV-Projekte spezialisierte Konzerntochter des Essener Energieunternehmens Steag, errichtet in den kommenden Monaten in der ostenglischen Grafschaft Norfolk einen Photovoltaik-Solarpark mit einer Leistung von 50 Megawatt. Die entsprechende Genehmigung zum Bau der PV-Freiflächenanlage nahe der Stadt King’s Lynn wurde jüngst erteilt. Bestandteil des Projekts ist neben dem Photovoltaik-Kraftwerk auch ein Speichersystem zur Zwischenspeicherung von bis zu 15 Megawattstunden Strom.

SENS UK, die britische Landesgesellschaft der SENS, arbeitet bei der Umsetzung des Projekts mit der Namene Solar Light Company Ltd zusammen. Einem Anbieter von Solartechnik und Services mit Sitz in Großbritannien. Gemeinsam errichten die Partner den Photovoltaik-Solarpark auf einer Ackerfläche, auf der man bisher Intensivlandwirtschaft betrieben hat. „Das Projekt sorgt insofern nicht nur für klimaschonende Energie, sondern gibt dem Boden, auf dem die Anlage entsteht, auch die Chance zur Regeneration“, sagt Christian Kleinhans, der das Projekt bei SENS verantwortet.

Annähernd 12.000 Tonnen CO 2 -Ersparnis

Mit einem kalkulierten Jahresertrag von 55 Gigawattstunden kann der neu entstehende Solarpark rechnerisch rund 14.700 britische Haushalte mit Grünstrom versorgen. Damit werden Jahr für Jahr CO 2 -Emissionen von etwa 11.700 Tonnen dauerhaft vermieden. „Dank des gekoppelten Stromspeichers kann Sonnenenergie in Zeiten schwächerer Nachfrage zwischengespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt bereitgestellt werden. Wenn der Bedarf entsprechend hoch oder die Sonneneinstrahlung entsprechend geringer ist“, erläutert Christian Kleinhans. Ausgelegt ist die gesamte Anlage auf eine Lebensdauer von 40 Jahren.

In Zusammenarbeit mit dem Lokalparlament des Distrikts erarbeitet man einen Bewirtschaftungsplan für das Areal. Dieser sieht zusätzliche ökologische Maßnahmen auf und rings des Geländes vor. „Geplant ist unter anderem, eine etwa ein Kilometer lange Hecke rings des Solarparks zu pflanzen, die Lebensraum für verschiedenste Tier- und Pflanzenarten bieten wird“, so Christian Kleinhans.

Weitere Photovoltaik-Projekte von SENS in UK in Aussicht

Für die SENS ist das neue Projekt in Großbritannien nur der Auftakt zu weiteren Aktivitäten. Gemeinsam mit Projektpartner Namene Solar will man im Vereinigten Königreich in den kommenden zwei Jahren weitere 200 Megawatt Solarenergie ans Netz bringen. SENS ist auf dem britischen Markt bereits seit vielen Jahren als Entwickler von Solarprojekten aktiv. Auch als O&M-Dienstleister ist das Unternehmen für den Betrieb einer ganzen Reihe größerer Projekte verantwortlich.

11.2.2022 | Quelle: Steag | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH