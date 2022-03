Jedem E-Fahrzeughalter werden vom Umweltbundesamt pauschal THG-Minderungsquoten zugeteilt. Solarwatt unterstützt die Halter beim Verkauf dieser Zertifikate an Mineralölunternehmen.

Solarwatt, Dresdner Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, unterstützt die Halter von vollelektrischen Fahrzeugen wie E-Autos und E-Motorrädern ab sofort beim Verkauf der THG-Zertifikate an Unternehmen aus der Mineralölwirtschaft. Diese benötigen die THG-Zertifikate, um ihre gesetzlich vorgeschriebenen Emissionsminderungsziele in Bezug auf Treibhausgase (THG) wie CO 2 zu erfüllen. „Da es für die Halter von Elektroautos sehr kompliziert wäre, direkt mit einem Mineralölunternehmen über den Verkauf der Zertifikate zu verhandeln, bieten wir das jetzt als zusätzlichen Service an. Über uns erhält jeder Fahrzeughalter pauschal 300 Euro jährlich – ob er Solarwatt-Kunde ist oder nicht“, erklärt Solarwatt-Geschäftsführer Detlef Neuhaus.

THG-Zertifikate: Solarwatt arbeitet mit eQuota zusammen

Fahrer:innen von Elektroautos sparen bei der Nutzung ihres Fahrzeugs CO 2 und weitere Treibhausgase ein. Deshalb teilt das Umweltbundesamt jedem Fahrzeughalter pauschal THG-Minderungsquoten zu. Verkauft die Fahrzeughalter:in die Zertifikate nicht selbst, macht das der Zoll und die Prämie fällt dem deutschen Staat zu. Solarwatt arbeitet für den Verkauf mit dem Dienstleister eQuota zusammen. Die THG-Prämie wird dann direkt an die Fahrzeughalter ausgezahlt. “Wir sind sehr froh, mit eQuota den passenden Partner gefunden zu haben. Das Unternehmen arbeitet sehr transparent und verfügt über ein breites Netzwerk an Quotenkäufern”, sagt Neuhaus.

Solarwatt will mit dem Verkauf der THG-Zertifikate seine Serviceleistungen rund um die Themen Photovoltaik, E-Mobility und Wärme ausbauen. „Für uns gehört es einfach dazu, dass wir es vielen Menschen so einfach wie möglich machen wollen, die Energiewende voranzutreiben“, sagt Neuhaus. Unabhängig vom Verkaufsservice für die THG-Zertifikate umfasst das Leistungsportfolio beispielsweise auch den Solarwatt KomplettSchutz. Dieser sichert eine Photovoltaik-Anlage bis zu zehn Jahre vollständig ab. Daneben sorgt ein Steuerservice für die optimale steuerliche Beratung der Anlagenbesitzer. Auch für die Installationspartner stellt Solarwatt umfassende Serviceleistungen zur Verfügung, darunter einen Recruiting Service, der die Handwerksbetriebe bei der Personalsuche unterstützt.

Auch andere Unternehmen wie Sonnen bieten solche Services an. Bei Sonnen können nur Kunden profitieren.

