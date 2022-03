Der Lippeverband setzt moderne Kameratechnik zur Überwachung seines Kanalnetzes ein. Die Überwachung erfolgt mit einem Inspektionsfahrzeug, das mit Photovoltaik-Modulen ausgestattet ist.

Der Lippeverband in Hamm hat ein TV-Inspektionsfahrzeug angeschafft. Das neue Fahrzeug inspiziert mit klimafreundlicher Solarenergie die Kanalschächte des Wasserwirtschaftsverbandes. Mit modernster Kameratechnik mit 4K-Auflösung filmt das Fahrzeug das gesamte Kanalnetz von rund 800 Kilometern. Nach gesetzlicher Vorgabe ist eine solche Begutachtung der Kanalschächte alle 15 Jahre notwendig. Das Fahrzeug ist daher jeden Tag im Einsatz, pro Jahr kommen so rund 55 bis 60 Kilometer zusammen. Ausgestattet ist das neue Inspektionsfahrzeug mit langlebiger und energiesparender LED-Technik. Das ganz besondere Highlight aber ist die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Fahrzeugs. Die vier Photovoltaik-Module produzieren Sonnenstrom für das Inspektionsfahrzeug. PV-Speicher mit Lithium-Ionen-Batterie speichern die Sonnenenergie. So wird nachhaltige Energie erzeugt und die Inspektion des Kanalsystems findet ganz energieautark statt.

Bis in jede kleinste Ecke

Durch die Inspektion mit dem neuartigen Fahrzeug erfassen die Fachleute den baulichen Zustand des Kanalsystems und bewerten diesen. Dabei erfasst die Kamera Rohre und Schächte mit Durchmessern von 50 Millimetern bis zu 3 Metern. Die Auswertung der Bilder liefert die Basis für die Planung von Investitions- oder Instandsetzungsprojekten. Der Vorteil: Schäden oder Deformierungen mann man durch die Inspektion frühzeitig erkennen. Somit kann man diese schnell und kosteneinsparend beheben.

Photovoltaik-Module vom Inspektionsfahrzeug für Umfeldbeleuchtung

Auch außerhalb des Kanalschachts bietet das neue TV-Inspektionsfahrzeug einige Vorteile für das das Team des Lippeverbandes: Der Arbeitsplatz im Fahrzeug ist ergonomisch ausgestattet und ein isolierender Fahrzeugaufbau schützt im Sommer gegen Hitze und im Winter gegen Kälte. Weiterhin hat das Spezialfahrzeug eine Umfeldbeleuchtung, die den Arbeitsbereich neben dem Fahrzeug beleuchtet. Somit werden die Arbeiter:innen im Straßenverkehr besser gesehen und können auch selbst mehr erkennen.

In Hamm betreibt der Lippeverband 6 Kläranlagen, 87 Pumpwerke, 143 Sonderbauwerke wie Hochwasser- oder Regenrückhaltebecken und 787,6 Kilometer Kanäle. Außerdem unterhält der Verband in Hamm rund 46,9 Kilometer Wasserläufe, wovon rund 24,8 Kilometer zur Lippe zählen.

Auch zum Fahren kann man Solarstrom vom eigenen Fahrzeugdach nutzen.

24.3.2022 | Quelle: Lippeverband | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH