Das CO2-neutral betreibbare Ultraleichtflugzeug Elektra Trainer ist laut Hersteller das weltweit erste voll elektrische Flugzeug mit einer Reichweite von 300 Kilometern und Betriebskosten von nur 60 Euro pro Flugstunde.

Die Firma Elektra Solar aus dem oberbayerischen Landsberg bringt mit dem Elektra Trainer jetzt ein elektrisches Ultraleichtflugzeug auf den Markt, das sich komplett CO 2 -neutral betreiben lässt. Für die Realisierung dieses Projekts hat sich Elektra Solar die TQ-Group, einen der führenden deutschen Technologie-Dienstleister und Elektronik-Spezialisten, mit an Bord geholt.

Der Elektra Trainer wird vom 27. bis 30. April 2022 auf der internationalen Luftfahrt-Fachmesse AERO in Friedrichshafen erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt, seine offizielle Zulassung soll bis Ende des Jahres erfolgen. Mit seinem neuen, revolutionären E-Flugzeug richtet sich Elektra Solar nicht nur an Flugschulen, sondern auch an Flugsportvereine.

Dezentrale Ladestruktur

So ist der Elektra Trainer laut Hersteller bisher das einzige Elektro-Flugzeug seiner Klasse, das eine Reichweite von 300 Kilometern und mögliche Flugzeit von bis zu 2,5 Stunden bieten kann. Für die Flugausbildung ist das wichtig, denn hier müssen Navigationsflüge von 150 Kilometern Strecke absolviert werden. Diese sicher abfliegen zu können ohne Gefahr zu laufen, zwischenlanden zu müssen, weil die Batterie leer ist, spielt eine große Rolle.

Zudem lässt sich der Elektra Trainer lässt sich komplett mit Sonnenenergie und damit CO 2 -neutral betreiben. Das Flugzeug verfügt dazu über ein mobiles und nur 20 Kilogramm schweres Ladegerät, das seine Energie aus Solarzellen bezieht. Man kann es aber auch im Flugzeug mitnehmen und jede normale Steckdose nutzen.

Elektrisches Ultraleichtflugzeug fliegt leise

Dank seines elektrischen Antriebs, aber auch aufgrund seiner speziellen Propellertechnik mit nur 1600 Umdrehungen pro Minute ermöglicht das Flugzeug einen leisen Flugbetrieb. Das erleichtert es, Start- und Landegenehmigungen zu bekommen – auch am Abend und an Wochenenden. Dank seiner aerodynamischen und technologischen Eigenschaften belastet der Trainer laut Hersteller seine Batterie deutlich weniger als andere elektrische Ultraleichtflugzeuge. Insgesamt gerechnet kommt der Trainer auf Betriebskosten von nur 60 Euro pro Flugstunde. Ein weiterer Kostenvorteil: Die Besitzer des Trainers sparen sich mögliche Hangarkosten, da sich das Flugzeug von einer Einzelperson aus dem Anhänger heraus binnen nur einer halben Stunde montieren lässt.

Elektra Solar bietet auch Flugzeuge mit integrierter Photovoltaik an.

19.4.2022 | Quelle: Elektra Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH