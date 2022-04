Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat bekanntgegeben, dass bereits nach wenigen Stunden das Budget von 1 Milliarde Euro für die BEG-KfW-Neubauförderung ausgeschöpft war. Heute startet damit die Stufe 2 der Neubauförderung.

Das zur Verfügung stehende Budget von 1 Milliarde Euro für das Programm „Effizienzhaus / Effizienzgebäude 40 (EH/EG 40) – Neubauförderung mit modifizierten Förderbedingungen“ war zum Programmstart am 20. April bereits bereits im Laufe des Vormittags ausgeschöpft. Damit ist die Stufe 1 der neuausgerichteten BEG-KfW-Neubauförderung bereits wieder beendet. Ab heute startet bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die Stufe der 2 überarbeiteten Neubauförderung. Die Bundesregierung hatte am 5. April 2022 über die 3 Stufen der Neuausrichtung der Neubauförderung informiert.

In Stufe 2 führt der Bund wird die Neubauförderung im Programm EH 40-Nachhaltigkeit (EH/EG 40 NH) nahtlos, aber mit anspruchsvolleren Konditionen fort. Das Programm EH/EG 40-Nachhaltigkeit ermöglicht eine Neubauförderung nur noch in Kombination mit dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG). Das QNG ist bereits seit Mitte 2021 optionaler Teil der BEG und wird nun in Stufe 2 verpflichtend. Damit will der Bund ein klares Signal für die Neuausrichtung hin zu nachhaltigem Bauen setzen. Die Stufe 2 der Neubauförderung läuft bis zum 31.12.2022.

Dritte Stufe der BEG-KfW-Neubauförderung ab 2023

Als dritter und finaler Schritt der Neuausrichtung der BEG-KfW-Neubauförderung ist ab Januar 2023 ein neues umfassendes Programm mit dem Titel „Klimafreundliches Bauen“ vorgesehen. Dieses Programm soll insbesondere die Treibhausgas-Emissionen im Lebenszyklus der Gebäude noch stärker in den Fokus stellen. Die genaue Justierung des Programmes erarbeitet die Bundesregierung derzeit noch.

Neben der BEG-KfW-Neubauförderung fördert die Bundesregierung auch Sanierungsmaßnahmen. So läuft seit dem 22.2.2022 wieder die Antragsstellung für die Sanierungsförderung. Die Sanierungsförderung ist für den Klimaschutz besonders wichtig. Denn hier erzielt man laut BMWK mit einem Förder-Euro die höchsten Treibhausgaseinsparungen und damit der höchste Klimaschutzeffekt. Die Sanierungsförderung umfasst verschiedene Einzelmaßnahmen, die helfen Energie und damit Geld zu sparen. Gerade alte Fenster, alte Außentüren oder alte Heizungsanlagen sind Energiefresser. Der Austausch und die Erneuerung sind daher wichtig, um Energiebedarf und -kosten zu senken. Daneben kann man in der Sanierungsförderung auch Mittel für die Dämmung von Wänden, Decken oder Dächern erhalten. Seit Juli 2021 hat der Bund beispielweise rund 180.000 Dämmmaßnahmen und rund 111.000 Wärmepumpen gefördert. Etwa 162.000 Ölheizungen wurden seither gegen Heizungen, die auf Basis erneuerbarer Energien betrieben werden, ausgetauscht.

Informationen zur BEG-Sanierungsförderung von BAFA und KfW sind unter den nebenstehenden Links zu finden. Nähere Informationen zu den Förderkonditionen der Neubauförderung findet man auf der Seite der KfW.

