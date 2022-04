Mehr als 10 GW Erneuerbare im Netz von Mitnetz Strom

Mit mehr als 10.000 Megawatt steigt das Volumen der erneuerbaren Energien im Gebiet der Mitnetz Strom auf einen neuen Rekordwert. Dazu hat vor allem die Photovoltaik beigetragen.

2021 haben erneuerbare Energien erstmals mehr als 10 GW in das Netz der Mitnetz Strom eingespeist. Wie der Netzbetreiber mitteilte, war das ein Rekordwert. Auch die Gesamtzahl der Anlagen (Wind, Solar, Biomasse, Wasserkraft und Deponiegas) erreichte mit knapp 64.000 ein neues Allzeithoch. Beflügelt wurde diese Entwicklung vor allem durch einen rasanten Zuwachs an Photovoltaikanlagen.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die installierte Leistung um mehr als 5 Prozent auf rund 10.200 Megawatt (2020: rund 9.700 Megawatt). Die Gesamtzahl der Anlagen stieg damit um etwa 16 Prozent auf rund 63.700 (2020: rund 54.900). Davon stellten die Solaranlagen mit einem Zuwachs um gut 17 Prozent auf rund 60.100 (2020: rund 51.300) den Löwenanteil. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die installierte Leistung im Netzgebiet damit nahezu verdoppelt und die Zahl der Anlagen mehr als verdoppelt.

20 Millionen Euro für Netzausbau

Rückläufig entwickelte sich dagegen 2021 die EEG-Vergütung. „Gerade die volatile, witterungsabhängige Einspeisung erneuerbarer Energien ist eine Herausforderung für die Netzbetreiber“. Das sagt Dirk Sattur, Geschäftsführer der Mitteldeutsche Netzgesellschaft (Mitnetz) Strom GmbH. Diese Situation verschärfe sich zudem durch den steigenden Anteil flexibler Verbraucher, die teilautark ihre Energie selbst einspeisen.

Um die Strom- und Verkehrswende vor Ort umzusetzen, hatte Mitnetz Strom ferner angekündigt, insgesamt 19 Millionen Euro für mehr Sichtbarkeit und Steuerbarkeit seiner Mittel- und Niederspannungsnetze zu investieren. Grundlage dafür ist die Einrichtung 225 digitaler Trafostationen noch in 2022.

Perspektivisch hat die Elektromobilität das Potenzial, das Stromnetz dort zu entlasten, wo es besonders notwendig ist. Und zwar in höheren Spannungsebenen mit zeitweise großem Überschuss an erneuerbaren Energien. Hier setzt ferner ein aktuelles Pilotprojekt im Umfeld des Volkswagen-Standortes Zwickau an. Mitnetz Strom und Elli, ein Anbieter von Energie- und Ladelösungen, testen hier optimierte Ladestrategien unter Berücksichtigung der regionalen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und der verfügbaren Kapazitäten im Verteilnetz. Beide Unternehmen wollen damit zeigen, wie Elektromobilität und Energiewirtschaft zusammenwachsen können.

25.4.2022 | Quelle: Mitnetz Strom | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH