Steag-Tochter Sens baut 11 MW Photovoltaik auf Gewerbe-Immobilien

Noch in diesem Jahr sollen die Projekte auf den Dächern der Immobiliengesellschaft Garbe umgesetzt werden. Später sollen weitere dazu kommen.

Die Würzburger Steag Solar Energy Solutions GmbH (Sens) und die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Hamburger Investmentgesellschaft Garbe Industrial Real Estate GmbH haben einen Rahmenvertrag zur Entwicklung von Photovoltaik-Anlagen auf Gewerbe-Immobilien geschlossen.

Sie wollen auf Neubauten und Bestandsgebäuden Photovoltaik-Anlagen mit einer 11 MW errichten.Die Immobilien von Garbe verteilen sich über Standorte in ganz Deutschland. Das erste Projekt wollen die Partner im niedersächsischen Harsum umsetzen. Dort will Sens in den nächsten Monaten 4.070 Solarmodule auf einer bestehenden Dachfläche installieren. „Allein hier gehen damit 1,6 MW neuer Solarleistung ans Netz“, sagt Fabian Herr, COO bei Sens. Folgen sollen Projekte in Mannheim (Baden-Württemberg) mit 3,3 MW und Coswig (Sachsen-Anhalt) mit 2,4 MW. Bald darauf soll der Bau der übrigen PV-Anlagen beginnen. Sens plant, sämtliche Projekte für Garbe bis Anfang 2023 fertigzustellen. Die Emissionsminderungen durch die PV-Anlagen beziffert Garbe mit 4.400 Tonnen pro Jahr.

Viel Photovoltaik-Potenzial: 6 Millionen Quadratmeter auf weiteren Gewerbe-Immobilien von Garbe

Garbe hat nach eigenen Angaben auf bestehenden und geplanten Gebäuden eine Flächenpotenzial von rund sechs Millionen Quadratmetern. „Hier besteht für die Zukunft noch erhebliches Ausbaupotenzial“, Fabian Herr von Sens. „Mit Sens als Partner für PV-Dachanlagen können wir unsere bestehendenImmobilien noch schneller nachhaltig gestalten und unseren Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien innerhalb Deutschlands leisten“, sagt Mathias Wasko, Geschäftsführer der Garbe Renewable Energy (Green GmbH).

Dass die Dächer vieler Gewerbe- und Industriebetriebe ein großes Potenzial für Photovoltaik bieten, ist bekannt. Doch bisher wird es wenig genutzt. In ganz Deutschland versuchen Stadtwerke und PV-Unternehmen mit verschiedenen Initiativen, diese Dächer für die Solarenergie zu gewinnen. So haben die Stadtwerke Schwäbisch Hall gerade eine Solarinitiative gestartet. Mehrere Stadtwerke aus dem Ruhrgebiet haben sich mit der GLS-Bank zusammengeschlossen, um ein „Rundum-Sorglos-Paket“ aus Solaranlage und Finanzierung anbieten zu können.

28.4.2022 | Quelle: Steag | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH