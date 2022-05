Der Photovoltaik-Großhändler Memodo hat eine Vertriebspartnerschaft mit 8 Star Energy abgeschlossen. Es handelt sich um den Vertrieb von Photovoltaik-Modulen, Stromspeichern, Wechselrichtern und Ladestationen von der Marke Energizer Solar des australischen Herstellers.

Memodo begleitet Energizer Solar bei der Markteinführung in Europa. Das Unternehmen vertreibt ab sofort Photovoltaik-Module, Stromspeicher, Wechselrichter und Ladestationen als einziger Großhändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Damit stärkt Memodo sein Produktportfolio in Zeiten von Lieferengpässen und hoher Nachfrage. Die exklusive Vertriebspartnerschaft mit dem australischen Hersteller 8 Star Energy und deren Marke Energizer Solar besteht für die DACH-Region und 28 weitere europäische Länder. Auf der The Smarter E Europe sind die Energizer-Solar-Produkte zu sehen.

„Mit 8 Star Energy kooperieren wir mit einem starken Unternehmen, das ideal dafür vorbereitet ist, einer der Key Player der erneuerbaren Energien zu sein“, so Daniel Schmitt, Gründer und Geschäftsführer von Memodo. „Wir sind sehr stolz diesen Weg zu begleiten. Und wir bieten die Plattform, um die Marke und die Komponenten in die Masse zu bringen. Wir sehen eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft.“ Zudem helfe jedes Produkt mehr, die angespannte Situation zwischen Verknappungen, einer hohen Nachfrage und Lieferengpässen zu entspannen.

„Mit Memodo haben wir einen europaweit agierenden Partner gefunden, der nicht nur klassischer Großhändler ist, sondern auch Wissen vermittelt und die Energiewende antreibt. Unsere DNAs sind verwandt und eine exklusive Partnerschaft damit die logische Konsequenz“, sagt Marcus Brunner, General Manager Europe bei 8 Star Energy.

Komplettes Solar-Ökosystem von Energizer Solar

Energizer Solar bietet Photovoltaik-Module, Stromspeicher, ein- bis dreiphasige Wechselrichter und auch Ladestationen. Für den Eigenheimbereich führt Memodo den Energizer-Homepower-Stromspeicher. Er ist ein All-in-one-System mit einer Speicherkapazität von 6,1 kWh bis 24,4 kWh und Ersatzstromfunktion.

Die Solarmodule bieten verschiedene Leistungsklassen zwischen 365 und 550 W. Sie sind mit der monokristallinen PERC-Technologie und einem silbernen oder schwarzen Rahmen ausgestattet. Drei Wechselrichter-Serien zwischen 3 kW sowie 25 kW für ein- oder dreiphasige Geräte gehören zum Angebot. Auch Ladestationen finden sich im Portfolio: von kleineren AC-Wallboxen ab 7 kW bis zu DC-Ladesäulen mit 480 kW.

10.5.2022 | Quelle: Memodo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH