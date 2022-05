Der Heiztechnikkonzern Viessmann stellt auf der Fachmesse ees Europe elektrische Systemlösungen im Gebäudebereich vor. Das Unternehmen will zum Full Service Provider für solche Lösungen werden und bietet auch Dienstleistungen an.

Mit einem umfassenden Portfolio an elektrisch basierten Klimalösungen präsentiert sich Viessmann auf der im Rahmen der “The smarter E Europe” stattfindenden Fachmesse ees Europe. Das Unternehmen will mit neuen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Schritt hin zum Full Service Provider für elektrische Systemlösungen im Gebäudebereich machen. Im Vordergrund stehen dabei der neue 3-phasige Stromspeicher Vitocharge VX3 sowie die Vitocal Wärmepumpen-Generation für Bestandsgebäude.

Stromspeicher von Viessmann auf ees Europe zu sehen

Der Stromspeicher Vitocharge VX3 gibt Hausbesitzern die Möglichkeit, selbst erzeugten Strom aus einer Photovoltaikanlage zu speichern und damit effizienter zu nutzen. Der neue 3-Phasige Vitocharge VX3 6.0 und 8.0 ermöglicht den Anschluss von PV-Leistungen bis 12 kW. Als Batterieleistung stehen Varianten mit 5, 10 oder 15 kWh zur Verfügung. Abhängig von Anschlussart und Parametrierung kann Vitocharge VX3 als Hybrid-Stromspeicher mit einer neuen Photovoltaik-Anlage, als Stromspeicher mit einem vorhandenen PV-Wechselrichter oder das Vitocharge VX3 Topmodul als reiner PV-Wechselrichter genutzt werden.

Speziell für die Modernisierung entwickelte Wärmepumpen

Viessmann zeigt auf der ees Europe auch die neuen Luft-Wasser-Wärmepumpen Vitocal 250-A und Vitocal 252-A. Diese sollen effiziente Lösungen für den Gebäudebestand darstellen. Die Monoblock-Geräte erreichen Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C – auch bei Außentemperaturen von minus 10 °C. Damit können Hausbesitzer:innen in der Regel die vorhandenen Radiatoren weiterhin nutzen. Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich. Durch die patentierte Hydraulik sollen sich die neuen Geräte an nahezu alle vorhandenen Heizungssysteme anpassen können. Außerdem lassen sie sich laut Viessmann erheblich einfacher und schneller installieren als herkömmliche Wärmepumpen.

Photovoltaik-Module mit mehr Leistung und verlängerter Garantie

Die Energie für den Antrieb der Wärmepumpen können idealerweise die neuen Vitovolt 300 Photovoltaik-Module liefern. Mit ihrer Half Cut- und Shingled Cell-Technologie liefern sie noch mehr Leistung bis zu 410 W bei besseren Wirkungsgraden bis 21,2 Prozent. Ein umfangreicher Qualitätsprozess soll den hohen Anspruch an die Photovoltaik-Module der Serie Vitovolt 300 sichern. Deshalb verlängert das Unternehmen jetzt für alle neu verkauften Vitovolt 300 Module die Produktgarantie von 12 auf 15 Jahre.

Photovoltaik mieten

Für Hausbesitzer, die die Investition in eine eigene Solarstrom-Anlage Viessmann Strom eine Mietlösung an. Die Technik wird dabei zu monatlich planbaren Zahlen gemietet, sodass hohe Investitionen entfallen. In der Anlagenmiete ist die Wartung und sowie alle eventuell notwendigen Reparaturen bereits inklusive.

Für die Installation und Inbetriebnahme strombasierter Energiesysteme bietet Viessmann seinen Marktpartnern jetzt mit dem bundesweiten Online-Anmeldeservice Adminprofi eine besonders zeitsparende Lösung. Der mühsame bürokratische Prozess der Anmeldung von Photovoltaik-Anlagen, Brennstoffzellen-Heizgeräten und Stromspeichern beim zuständigen Netzbetreiber soll damit einfacher sein. Marktpartner sollen damit auch wertvolle Zeit gewinnen, die sie für ihr Kerngeschäft nutzen können.

11.5.2022 | Quelle: Viessmann | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH