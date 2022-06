Das neueste Floating-PV-Projekt von Erdgas Südwest ist in Niederrimsingen geplant: Auf dem Baggersee des Baustoffherstellers und Kieswerksbetreibers Hermann Peter KG.

Die Erdgas Südwest GmbH hat dem Gemeinderat der Stadt Breisach am Rhein ihr neues Bauvorhaben vorgestellt: Auf dem Baggersee des Baustoffherstellers und Kieswerksbetreibers Hermann Peter KG im Ortsteil Niederrimsingen soll eine schwimmende Solaranlage entstehen. „Vieles spricht für Sonnenkraftwerke auf Baggerseen“, erläutert Boris Heller, Leiter Projektentwicklung bei der Erdgas Südwest. „Mit ihnen werden bislang ungenutzte Wasseroberflächen zu einem wichtigen Baustein der regionalen Energiewende, denn sie geben einer energieintensiven Branche die Möglichkeit, auf grünen Strom umzustellen und schädliche Emissionen zu reduzieren.“

Deutlich wird das an der geplanten Floating-PV-Anlage für die Hermann Peter KG. Mit einer Leistung von 1,1 MW kann sie im Optimalfall rund 1,2 Millionen kWh grünen Strom erzeugen. 60 Prozent davon sollen direkt im Kieswerk genutzt, die verbleibenden 40 Prozent in das öffentliche Stromnetz eingespeist und vermarktet werden. Damit sind CO 2 -Einsparungen von 1,4 Millionen kg pro Jahr erreichbar.

Thomas Peter, Geschäftsführer der Hermann Peter KG, sagt: „Als Unternehmen haben wir uns das Ziel gesteckt, so ressourcenschonend und klimafreundlich wie möglich zu handeln. Die vorangegangenen Projekte der Erdgas Südwest haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass schwimmende Photovoltaik-Anlagen dieses Ziel unterstützen können. Wir freuen uns also sehr, wenn es hier vor Ort losgeht.“

Nachdem der Gemeinderat die Durchführung des Vorhabens begrüßt hat, startet nun das Genehmigungsverfahren. Mit einem Baustart für die schwimmende Photovoltaik-Anlage ist frühestens Anfang 2023 zu rechnen.

Sonnenkraftwerke auf Baggerseen hat die Erdgas Südwest bereits mehrfach umgesetzt. Erst kürzlich hatte das Unternehmen ein Projekt in Iffezheim begonnen.

8.6.2022 | Quelle: Erdgas Südwest | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH