Die Crowdinvestment-Plattform Ecoligo expandiert mit ersten Projekten nach Uganda. Für den Teeproduzenten McLeod Russel installiert das Unternehmen eine Photovoltaik-Anlage in Mwenge mit 450 kW Leistung.

Vier Jahre nach Beginn der ersten PV-Projekte von Ecoligo in Kenia folgt nun der Ausbau von Projekten in weiteren Ländern Ostafrikas wie etwa Uganda. Uganda, das Nachbarland Kenias, bietet gute Voraussetzungen für den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen. Neben der PV-Anlage in Mwenge ist eine zweite Anlage im Ort Bugambe ebenfalls in Planung. Weitere Projekte für Teefarmen sollen in den kommenden Monaten hinzukommen. Denn die Nähe zum Äquator bringt eine hohe Zahl an Sonnenstunden pro Jahr und das jährliche Wirtschaftswachstum beträgt stetig etwa 6 Prozent.

Trotz eines Wandels der lokalen Wirtschaft, hin zu Dienstleistungen und Produktion, spielt Landwirtschaft weiterhin eine zentrale Rolle. Uganda hat sich als Exporteur zahlreicher Lebensmittel, wie Kochbananen, Kaffee, Mais, aber auch Tee etabliert. Daher unterstützt Ecoligo zunächst den Ausbau der Photovoltaik in landwirtschaftlichen Betrieben. Zudem hat das Unternehmen bereits eine Projekt-Pipeline mit 40 MW Leistung in Uganda etabliert und die Vorbereitungen für weitere Projekte in dem ostafrikanischen Land laufen. Neben den Projekten in Mwenge und Bugambe hat man bereits Verträge mit weiteren Teefarmen unterschrieben.

Spenomatic Solar begleitet Markteintritt von Ecoligo in Uganda

Begleitet wird Ecoligo bei seinem Markteintritt in Uganda von dem langjährigen Partner Spenomatic Solar Ltd., mit dem bereits zahlreiche Projekte in Kenia umgesetzt wurden. Spenomatic Solar Ltd. kann auf mehrere Jahrzehnte in der Planung, Installation und Wartung von Solaranlagen zurückblicken. In Kenia allein wurden PV-Anlagen mit einer Leistung von über 6,5 MW umgesetzt. In Uganda ist das Unternehmen bisher als Versorger von Heißwasseranlagen etabliert.

„Der Markteintritt in Uganda zusammen mit unserem langjährigen Generalunternehmer vor Ort und der damit verbundene Ausbau unserer Präsenz in Ostafrika ist ein wichtiger Schritt für uns. Wir hoffen, dass wir schon bald unzählige Unternehmen in Uganda mit sauberer und erschwinglicher Energie versorgen können”, kommentiert Ayub Njoroge, Technical Sales Engineer, der für Ecoligo in Kenia aktiv ist.

Weiteres PV-Projekt in Kenia am Start

Aktuell finanziert Ecoligo eine PV-Anlage für das Don Bosco Boy’s Town. Bei diesem Projekt wird ein technisches Ausbildungszentrum für sozial benachteiligte kenianische Jugendliche mit einer 41 kW starken Solaranlage ausgestattet. Die Ausbildungseinrichtung bietet ein vielfältiges Bildungsangebot und technische Ausbildungskurse. Seit ihrer Gründung im Jahr 1988 konnte die Institution über 20.000 Jugendliche erfolgreich ausbilden. Derzeit beschäftigt Don Bosco Boy’s Town 60 Mitarbeiter:innen. Weitere Informationen zum Photovoltiak-Crowdinvestment in Kenia sind unter diesem Link zu finden.

9.6.2022 | Quelle: Ecoligo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH