Er ist grün, er fällt auf und er wirbt für klimafreundliches Heizen: Der frisch bedruckte Akotec Linienbus. Der Angermünder Solarthermie-Kollektor-Hersteller wirbt seit Kurzem auf einem Linienbus der Uckermärkischen Verkehrsbetriebe für seine Vakuumröhrenkollektoren.

Seit Ende Mai fährt der grüne Bus von einer Straße zur nächsten – das typisch grüne Akotec Design ist dabei auf den Straßen von Angermünde und Umgebung kaum zu übersehen. Am 9. Juni fand die Übergabe des Busses auf dem Akotec-Produktionsgelände in Angermünde statt. Das Projekt konnte in Zusammenarbeit mit den Uckermärkischen Verkehrsbetrieben und der Agentur Verkehrsmedien Nord Ost realisiert werden. Ziel der Außenwerbung ist es, die Bekanntheit von Akotec als Solarthermie-Kollektor-Hersteller in der Region noch stärker zu erhöhen und somit die Sichtbarkeit für heiß begehrte Fachkräfte zu steigern.

Akotec hat in den vergangenen Jahren stark expandiert und beschäftigt derzeit rund 30 Mitarbeitende. Das Angermünder Solarunternehmen ist stets auf der Suche nach qualifiziertem Personal. „Buswerbung hat nachweislich eine hohe Werbewirksamkeit und wird emotional von der Zielgruppe wahrgenommen. Somit ist es für unsere regionale Zielgruppe eine ideale Werbeplattform“, sagt Pauline Schilke, Mitarbeiterin für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit bei Akotec.

Solarthermie-Kollektor mit Vakuumröhren

Insgesamt drei Jahre wird das grüne Mobil seine Werbebotschaft durch die Straßen der Uckermark fahren. Der Hersteller für Vollvakuumröhrenkollektoren produziert jährlich 3500 Standardkollektoren und 450 Mega-Kollektoren am Standort in Angermünde. Vom Verfahren über Maschinen bis zum Endprodukt entwickelt das Unternehmen alles selbstständig. Dabei sollen laut Hersteller eine hohe Leistung und eine verlässlich hohe Qualität bei konkurrenzfähigen Preisen Merkmale der Akotec Kollektoren sein.

16.6.2022 | Quelle: Akotec | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH