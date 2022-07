Juwi und Windwärts zur Juwi GmbH vereint

Das neugeformte Projektentwicklungs- und Betriebsführungsunternehmen Juwi GmbH soll unter dem Dach der MVV Energie AG die Energiewende weiter vorantreiben.

Die Juwi-Gruppe aus Wörrstadt und die Windwärts Energie GmbH aus Hannover agieren von nun an gemeinsam. Sie vereinen ihr technisches Know-how, lokale Expertise, internationale Reichweite und umfangreiche Erfahrung in der Projektentwicklung und Betriebsführung. Das Unternehmen Juwi soll ab jetzt den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland und mit seinen Tochtergesellschaften in ausgewählten Auslandsmärkten vorantreiben. Wie bisher unter dem Dach der MVV Energie AG aus Mannheim.

Mit der Eintragung ins Handelsregister beim Amtsgericht Mainz hat man zudem auch den Rechtsformwechsel der Juwi AG zur Juwi GmbH abgeschlossen. Die drei bisherigen Vorstände Carsten Bovenschen (Vorstandsvorsitzender und Vorstand Finanzen), Christian Arnold (Vorstand operatives Geschäft national) und Stephan Hansen (Vorstand operatives Geschäft international) leiten als Geschäftsführer die neue GmbH. An der Gesellschafterstruktur gab es keine Änderungen, und auch der Kurs des Unternehmens bleibt bestehen.

„Die zu 100 Prozent erneuerbare Energieerzeugung von Juwi zahlt direkt auf das Mannheimer Modell ein, mit dem MVV bis 2040 klimaneutral und nach 2040 als eines der ersten deutschen Energieunternehmen klimapositiv werden will“, sagt Carsten Bovenschen. „Durch den EU Green Deal und neue politische Ziele zur Klimaneutralität in Deutschland sowie in vielen internationalen Kernmärkten haben sich die Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien in den letzten Monaten weiter verbessert.“

Bislang hat Juwi im Windbereich weltweit mehr als 1.200 Windenergie-Anlagen mit einer Leistung von mehr als 2.800 Megawatt an rund 200 Standorten realisiert. Zudem sind es im Solarsegment rund 1.850 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 3.250 Megawatt. Außerdem betreut die Betriebsführung von Juwi Windenergie- und Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von mehr als 4.100 Megawatt.

7.7.2022 | Quelle: Juwi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH