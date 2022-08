Das Regelungs- und Schutzkonzept für Hybridkraftwerke von ABO Wind soll den gemeinsamen Netzzugang von Wind, Solar und Speicher verbessern und die optimale Nutzung der Netzkapazitäten ermöglichen.

Immer häufiger verknüpft der Projektentwickler ABO Wind in einem Hybridkraftwerk Windkraft und Photovoltaik und verbindet die erneuerbare Stromerzeugung auch mit Speicherung. Daher haben die ABO Wind-Elektroingenieure für die gemeinsame Stromeinspeisung unterschiedlicher erneuerbare Kraftwerke an einem Anschlusspunkt ein Regelungs- und Schutzkonzept entwickelt. Die Steuerung ermöglicht es, die Kapazität des Netzanschlusses optimal zu nutzen, was sowohl betriebs- als auch volkswirtschaftlich sinnvoll ist.

Die Stromproduktion von Wind- und Photovoltaik-Solarparks ist komplementär. In den Wintermonaten sind die Generatoren der Windparks stark ausgelastet. Im Sommer erzeugen die Photovoltaik-Module viel Strom. Die addierte Nennleistung des Wind- und Solarparks am gemeinsamen Netzanschlusspunkt kann die zur Verfügung stehende Anschlussleistung deutlich übersteigen. Dennoch muss man die Erzeugungsanlagen nur an wenigen Stunden im Jahr abregel, wenn ausnahmsweise Wind- und Solarkraftwerk gleichzeitig mit maximaler Erzeugung fahren. Dies ist weitaus günstiger, als Netzverknüpfungspunkte auf addierte Anlagenleistungen auszulegen. Die Steuerung verhindert zudem die Überlastung der eingesetzten Betriebsmittel. Und sie stellt sicher, dass die Leistung am Anschlusspunkt zu keinem Zeitpunkt überschritten wird.

Regelungs- und Schutzkonzept für Hybridkraftwerk ein drei Projekten im Einsatz

Das speziell auf das jeweilige Hybridkraftwerk zugeschnittene Regelungs- und Schutzkonzept ist bereits bei drei rheinland-pfälzischen ABO Wind-Projekten im Einsatz: In Gielert (Wind/Solar), Einöllen (Wind/Solar) und Wahlheim (Solar/Batteriespeicher). In Gielert im Hunsrück produziert eine Solaranlage mit 746 Kilowatt seit März 2021 Strom. In Kürze kommen zwei Windkraftanlagen des Typs Nordex N149 mit einer Nennleistung von je 5,7 Megawatt hinzu. Beim Hybridkraftwerk Einöllen in der Pfalz sind drei Windkraftanlagen des Typs GE 5.3-158 mit je 5,3 Megawatt seit April 2021 am Netz. Eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 3 Megawatt kam ein Jahr später hinzu. Im rheinhessischen Wahlheim hat ABO Wind jüngst ein Photovoltaik-Kraftwerk mit 1,5 Megawatt mit einem Batteriespeicher von 0,5 Megawatt in Betrieb genommen.

„Aufgrund unserer Expertise und Erfahrung ist ABO Wind prädestiniert, viele weitere Hybrid- und Kombiprojekte umzusetzen und so die Energiewende in Deutschland und anderen Ländern durch eine bessere Ausnutzung der Netzkapazitäten zu beschleunigen“, sagt Thomas Treiling, ABO Wind-Bereichsleiter der Projektentwicklung Deutschland.

4.8.2022 | Quelle: ABO Wind | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH