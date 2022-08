Photovoltaik: CCE baut Portfolio in Italien aus

Der PV-Freiflächenentwickler CCE hat Solarprojekte mit mehr als 100 MW Leistung vorangebracht. Das österreichisch-deutsche Unternehmen hat in der Vergangenheit PV-Parks in Italien entwickelt und dann weiterverkauft.

Die deutsch-österreichsische CCE baut ihr Portfolio an Solarparkprojekten in Italien um mehr als 100 Megawatt (MW) aus. Dafür ist die italienische Tochter CCEN verantwortlich. Wie die Unternehmen mitteilten, habe CCEN als Entwickler und Projektmanager in Montalto di Castro eine PV-Anlage mit 41MW Spitzenleistung auf den Weg gebracht. Für die Errichtung zeichne ferner das italienische Unternehmen Comal verantwortlich. Comal SpA sei ein Spezialist für die Errichtung von großen Freiflächenanlagen in Italien. Das PV Kraftwerk Montalto die Castro befinde sich in der Provinz Viterbo und sei im Besitz der CCE Holding.

Ferner haben die Projektierer in Bomarzo eine Baugenehmigung für eine Agri-PV-Anlage mit einer Leistung von 43,5MWp erhalten. Agri-PV-Anlagen ermöglichen die Doppelnutzung landwirtschaftlicher Flächen für agrarische Bewirtschaftung und Stromgewinnung.

Innerhalb der letzten Wochen habe CCEN zudem für das PV-Projekt Ardea mit 5 MW in einem Industriegebiet in der Metropolregion Rom eine Baugenehmigung erhalten. Eine solche Erlaubnis gab es zu dem für ein PV-Vorhaben Santa Lucia mit einer Nennleistung von 13,917 MW.

Die erfolgreichen Abschlüsse der Genehmigungsverfahren konnten dank der langjährigen Erfahrung des italienischen Teams in einer überschaubaren Zeit erzielt werden. Dazu Sandro Esposito, General Manager CCEN Italien: „Gleich vier neue PV-Anlagen-Projekte in kurzer Zeit baufertig zu entwickeln ist ein großer Erfolg für uns. Insbesondere die Region Lazio nördlich von Rom entwickelt sich damit mehr und mehr zu einer starken, zentralen Region für erneuerbare Energiegewinnung.“

Die CCE hat in der Vergangenheit schlüsselfertige PV-Projekte mit einem Volumen von mehr als 200 MW an Investoren verkauft.

9.8.2022 | Quelle: CCE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH