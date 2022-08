Nachdem der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) in den vergangenen Wochen ein Dutzend neue Mitglieder aufgenommen hat, sind es nun mehr als 300.

Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW hat mitgeteilt, dass er seit Ende April ein Dutzend Unternehmen und Betreiber regenerativer Kraftwerke neu aufgenommen hat. Somit kletterte die Mitgliederzahl auf über 300. Damit ist der LEE NRW eigenen Angaben zufolge mit Abstand die mitgliederstärkste Organisation, die die Interessen aller erneuerbaren Energien in einem Bundesland vertritt. Das Interesse an neuen Mitgliedschaften wertet Christian Mildenberger, Geschäftsführer des LEE NRW, nicht nur als Anerkennung für die bisherige Arbeit, sondern auch als Beleg für die Breite der Branche: „Es ist schön zu sehen, dass die neuen Mitglieder aus allen Bereichen der erneuerbaren Energien kommen.“

So haben sich beispielsweise aus dem Windsektor die Bürgerwind 2W GmbH & Co KG aus Heek, die Weidbusch Wind GmbH & Co KG aus Werl, die Windpark Holtwicker Mark GmbH & Co KG aus Rosendahl und die wind.bau GmbH & Co KG aus Bad Karlshafen dem LEE NRW angeschlossen. Aus dem Solarsektor stammt die Staden-Energy-Fields GmbH & Co. KG aus Hopsten, die im äußersten Norden von NRW eine Agri-Photovoltaik-Anlage plant. Die Arbeit des Verbandes im Wärmesektor verstärken seit kurzem die Döpik Energietechnik GmbH aus Stadtlohn und die Knüsting Brunnenbau Erdwärme GmbH & Co. KG aus Raesfeld, den Bereich Wasserstoff die GP Joule GmbH aus dem nordfriesischen Reußenköge.

Auch Unternehmen aus der klassischen Energiewirtschaft finden es zunehmend lohnenswerter, die Arbeit vom Landesverband Erneuerbare Energien NRW zu unterstützen. So zählen zu den neuen Mitgliedern die Stadtwerke Lemgo sowie die Enovos Renewables O&M GmbH, ein Tochterunternehmen des Regionalversorgers Enovos aus Saarbrücken. „Wir spüren, dass das Interesse an unserer Arbeit steigt“, sagt LEE NRW-Geschäftsführer Mildenberger, „wir freuen uns über jedes neue Mitglied, da wir so noch schneller die Energiewende voranbringen können und die Stimme der Branche gegenüber Politik, Ministerien und Behörden gestärkt wird.“

31.8.2022 | Quelle: LEE NRW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH