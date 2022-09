Hausgeräte mit Solarenergie betreiben

Home Connect, Anbieter einer App zur Steuerung von Hausgeräten, kooperiert mit Enphase Energy, damit Nutzer:innen ihre Haushaltsgeräte mit Solarenergie betreiben können.

Um Hausgeräte mit Solarenergie zu betreiben und von einem optimierten Energieverbrauch zu profitieren, müssen sich beide Systeme in der Enphase App verknüpfen. Die Home-Connect-fähigen Geräte von Marken wie Bosch, Siemens, Gaggenau und Neff sind dann in der Enphase App verfügbar, sodass Verbraucher:innen damit eine intelligente und automatisierte Energienutzung für vernetzte Geschirrspüler, Waschmaschinen, Trockner und Waschtrockner einrichten können. Dadurch sollen neue Möglichkeiten für eine individuelle Anpassung entstehen, während gleichzeitig der Energieverbrauch im smarten Zuhause optimiert werden kann.

In der Enphase App können Nutzer:innen die vernetzten Geräte, das bevorzugte Programm sowie den gewünschten Zeitpunkt auswählen, an dem das Gerät starten soll. Mithilfe intelligenter Zeitpläne kann man die Hausgeräte zukünftig an sonnigen Tagen über die Mikro-Wechselrichter von Enphase direkt mit Solarenergie betreiben. An bewölkten Tagen können die Konsument:innen auch die im Enphase PV-Speicher IQ Battery gespeicherte Energie verwenden.

„Dank dieser Partnerschaft lassen sich Home Connect-fähige Geschirrspüler, Waschmaschinen, Trockner und Waschtrockner zukünftig automatisch zur passenden Zeit starten und mit sauberer Energie betreiben. So werden die Haushalte unserer Nutzer:innen deutlich nachhaltiger“, sagt Stefanie Lipps, Managing Director Home Connect. Da die Enphase App volle Transparenz über die erzeugte, verbrauchte und gespeicherte Energie böte, würden Nutzer:innen die volle Kontrolle über ihren Energieverbrauch behalten. Gerade angesichts steigender Energiekosten sei dies ein enormer Vorteil. Durch die Erzeugung und Nutzung von Solarenergie schonen Konsument:innen nicht nur die Umwelt, sie machen sich auch unabhängiger von den Preissteigerungen der Energieanbieter.

Auf der IFA 2022 in Berlin können Konsument:innen sich auf dem Messestand von Home Connect in Halle 1.1 107 über die neue Partnerschaft mit Enphase informieren.

1.9.2022 | Quelle: Home Connect | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH