Sono Motors will im kommenden Jahr mit der Produktion des Solar-Elektroautos Sion beginnen. Bisher sind schon über 20.000 Kundenreservierungen eingegangen.

Der Münchner Solar-Mobility-OEM Sono Motors hat mitgeteilt, dass das Unternehmen zum 1. September bereits mehr als 20.000 Privatkunden-Reservierungen für das geplante Solar Electric Vehicle Sion eingesammelt hat. Die durchschnittliche Anzahlung der Interessenten beträgt rund 2.000 Euro. Mit einem voraussichtlichen Nettoverkaufspreis von 25.126 Euro hat Solar-Elektroauto Sion laut Hersteller das Potenzial, das weltweit erste erschwingliche Solar Electric Vehicle (SEV) für die breite Masse zu werden.

Die Produktion des Solar-Elektroautos Sion mit seiner integrierten Photovoltaik soll im zweiten Halbjahr 2023 mit dem Auftragsfertiger Valmet Automotive aufgenommen werden. Der in Finnland ansässige Partner verfügt über umfangreiches Know-how in der Fertigung für Hightech-OEM. Das 1968 gegründete Unternehmen Valmet Automotive ist einer der weltweit größten Auftragshersteller von Fahrzeugen. Ursprünglich wurde das Unternehmen als Joint-Venture zwischen dem schwedischen Automobilhersteller Saab und dem finnischen Staat gegründet. Das Werk in der Stadt Uusikaupunki liegt ganz in der Nähe der Ostsee, was für die Logistik sehr vorteilhaft ist. Valmet Automotive betreibt auch Werke in Polen und Deutschland. Insgesamt sind dort 4.500 Menschen beschäftigt. In den mehr als 50 Jahren seines Bestehens hat das Unternehmen mehr als 1,7 Millionen Fahrzeuge produziert. Ursprünglich wollte Sono Motors den Sion in Schweden bei National Electric Vehicle Sweden (NEVS) am Standort Trollhättan fertigen lassen.

Nach einer Hochlaufphase wollen die Partner rund 257.000 Exemplare vom Solar-Elektroauto Sion innerhalb von sieben Jahren produzieren.

1.9.2022 | Quelle: Sono Motors | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH