Sono Motors stattet Diesel-Busse in Schweden mit Solar Bus Kit aus

In der schwedischen Stadt Luleå sollen künftig sechs Dieselbusse unterwegs sein, die mit Solarzellen auf dem Dach ihren Spritverbrauch senken.

Der Bushersteller Scania aus dem Volkswagen-Konzern, der Verkehrsbetrieb LLT und der Solarmobilitätsspezialist Sono Motors wollen so den Einsatz des „Solar Bus Kit“ unter realen Bedingungen testen. Das Solar Bus Kit ist bisher für den Citaro von Mercedes Benz und den Lion´s City von MAN konzipiert. Nun sollen auch die Scania-Busse für das Diesel-Modell Citywide K320 eine kundenspezifisch angepasste Variante des Solar Bus Kit erhalten. Die Spitzenleistung der Solarzellen liegt hier bei 1 kW pro Bus. Die schwedische Volkswagen-Tochter Scania verkaufte 2021 mehr als 85.000 Lkw und über 4.400 Busse und ist damit nach eigenen Angaben ein weltweit führender Anbieter von Transportlösungen.

Solar-Sets für Busse auf „nördliches Klima“ anpassen

Mit dem Testbetrieb in der nordschwedischen Stadt wollen die Partner das Solar Bus Kit auch für das nördliche Klima optimieren, heißt es in der Pressemitteilung. LLT ist demnach das erste Verkehrsunternehmen in Skandinavien, das die Technologie für seine Dieselbusse nutzt. Bei jedem Bus soll das Solar Bus Kit etwa 1.100 Liter Diesel im Jahr einsparen. LLT und Scania setzen zudem darauf, die Technologie in Zukunft für Elektrobusse zu nutzen, um deren Reichweite zu erhöhen. Zunächst setzt Laurin Hahn, CEO und Mitbegründer von Sono Motors, aber darauf, dass das Solar Bus Kit den ÖPNV-Betrieben beim Dieselsparen hilft.

LLT will bis 2030 die Hälfte seiner Busse vollelektrisch betreiben. „Solar ist eine der großen Energiequellen der Zukunft, und es ist sowohl für uns bei LLT, für das Klima, als auch für die Stadt Luleå sehr wichtig, mehr Wissen und Einblicke darüber zu gewinnen, wie Solartechnologie als zukünftige Mobilitätslösung implementiert werden kann“, sagt Jonas Vinblad von Walter, CEO on LLT.

Elektrische Antriebe, die direkt am Fahrzeug erzeugten Solarstrom nutzen, sind bisher die Ausnahme. Beim Solarauto-Rennen „Solar Challenge“ fahren die Rennwagen komplett mit Sonnenstrom. In Berlin ist zudem das erste solar betriebene Postschiff im Einsatz.

7.10.2022 | Quelle: Sono Motors | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH