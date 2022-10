Berlin: Deutsche Post DHL transportiert Pakete mit dem Solarschiff

Die Deutsche Post DHL hat heute in Berlin mit einem elektrisch angetriebenen Solarschiff den Pakettransport auf dem Wasser gestartet.

Das Solarschiff soll auf der Spree in Berlin täglich hunderte Pakete und Sendungen vom Südhafen Spandau zum Westhafen transportieren. Dabei handele es sich um das deutschlandweit erste Pilotprojekt dieser Art.

Das elektrisch angetriebene Schiff ist 10,50 Meter lang und 2,50 Meter breit. Die Photovoltaik Anlage auf dem Schiffsdach erzeugt laut der Pressmitteilung der DHL ausreichend Strom für den Antrieb und die Bordenergie. Mit voll geladenen Batterien kann das Schiff auch sechs bis acht Stunden ohne Sonne fahren, mit Sonne ist die Fahrtdauer unbegrenzt. Im Vergleich zu den ersten mit Solarzellen ausgestatteten Pkw, die Sono Motors auf den Markt bringen will, reicht die Sonnenenergie auf dem Wasser also deutlich weiter. Das Solarschiff hat eine Antriebsleistung von 5 kW und kann damit bis zu zwölf Kilometer pro Stunde zurücklegen.

Solarschiff soll Pakete bei Erfolg bis nach Neukölln bringen

Der Transportweg der Sendungen beginnt im Paketzentrum Börnicke bei Nauen. Von dort bringt ein LKW vier bis fünf Paketwagen mit insgesamt bis zu 250 Paketen in den Südhafen Spandau. Diese werden auf das Solarschiff verladen und innerhalb von rund 100 Minuten zum Westhafen transportiert. Vom Westhafen aus werden Pakete mit elektrischen Lastenrädern ausgeliefert.

Partner im Projekt sind die Berliner Hafen- und Lagergesellschaft Behala und die Reederei Solarwaterworld AG. Das Pilotprojekt soll nicht nur Erkenntnisse über den neuen Antrieb liefern, sondern auch darüber, wie Deutsche Post DHL den Transport auf dem Wasserweg besser nutzen kann. Bei einem erfolgreichen Testbetrieb des Solarschiffes will DHL prüfen, ob Solarschiffe die Pakete auch bis nach Neukölln oder Mariendorf bringen könnten.

Die Deutsche Post DHL ist nach eigener Darstellung der der klimafreundlichste Post- und Paketdienstleister in Berlin. Zu ihrer Zustellflotte gehören rund 1.000 E-Fahrzeugen sowie mehr als 1.700 elektrische Lastenräder, vor allem E-Trikes und E-Bikes. In knapp der Hälfte der Zustellbezirke in Berlin würden Briefe und Pakete somit schon CO2-neutral ausgeliefert. Insgesamt habe Deutsche Post DHL in diesem Jahr rund 600 Millionen Euro in Elektromobilität und innovative Zustelllösungen investiert – so viel wie kein anderer Logistikdienstleister, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Solarwaterworld AG ist nach eigenen Angaben Pionier der solarelektrischen Schifffahrt. Sie bietet Charterschiffe und führerscheinfreie Mietbote mit Solarantrieb an. Für den Vorstandsvorsitzenden Tim-Derek Schultze ist der Einstieg in die Güterbeförderung nun der nächste logische Schritt.

6.10.2022 | Quelle: Deutsche Post DHL | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH