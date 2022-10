Volvo will ab 2025 Batterie-Module in Gent fertigen

Die Volvo Gruppe will in Belgien selbst Batterie-Module für ihre elektrischen LKW herstellen.

Im Jahr 2025 soll das Lkw-Werk der Volvo-Gruppe in Gent, Belgien, mit der Produktion von Batterie-Modulen für Elektro-Lkw beginnen. Bislang liefern Partner sowohl Zellen als auch Module an den Konzern. Die Entscheidung, in Gent selbst Fertigungskapazitäten für Batteriemodule aufzubauen, sei ein weiterer wichtiger Schritt für die Volvo-Gruppe bei der Gestaltung ihrer künftigen Wertschöpfungskette für Batteriesysteme, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Der Aufbau des ersten Schritts in der Modulfertigung beträgt 75 Millionen Euro.

Die Fertigungslinie für Batteriemodule in Gent soll in der Lage sein, Batteriezellen sowohl von Partnern als auch aus der geplanten Batteriezellen-Produktion in Schweden zu verwenden.

Der Investitionsprozess für den Aufbau der Batterie-Modul-Fertigung in Gent habe bereits begonnen. Das Fabrikgebäude soll voraussichtlich 12.000 m2 groß sein und sich am Produktionsstandort der Volvo-Gruppe befinden. Die neue Hightech-Modulfabrik werde aus einem fast vollständig automatisierten Prozess mit Robotern bestehen. „Das bedeutet, dass Mitarbeiter mit den erforderlichen Kompetenzen eingestellt werden, sowohl extern als auch durch den Ausbau unserer internen Kompetenzen“, sagt Jens Holtinger, Executive Vice President Group Trucks Operations.

Das Lkw-Montagewerk der Volvo Group im schwedischen Göteborg baut bereits als weltweit erster Hersteller schwere Elektro-Lkw. In der zweiten Hälfte des Jahres 2023 wird auch das Werk in Gent mit der Produktion von batteriebetriebenen schweren Lkw beginnen. Die für den Antrieb dieser Elektro-Lkw erforderlichen Batterie-Pakete werden im Werk in Gent hergestellt. Die Volvo Group hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 mindestens 35 % der weltweit verkauften Fahrzeuge elektrisch zu betreiben. Gerade bei schweren Fahrzeugen setzen andere Anbieter oft auf Wasserstoff-Antriebe.

26.10.2022 | Quelle: Volvo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH