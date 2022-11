Photovoltaik: CCE plant 100 MW in den Niederlanden

Das Photovoltaikunternehmen CCE will in den Niederlanden ein Portfolio von 100 MW aufbauen und hat einen Solarpark mit 2,5 MW erworben.

Die deutsch-österreichische CCE Holding expandiert in den Niederlanden. Wie das in Wien ansässige Photovoltaikunternehmen mitteilte, hat es dazu einen 2,5 Megawatt (MW) starken Solarpark in Arendskerke erworben. Ziel des Unternehmens sei, das Portfolio auf über 100 MW auszubauen. Dafür seien auch Zukäufe von baureifen oder bereits in Betrieb befindlichen Photovoltaik Projekten geplant. CCE reiht sich damit in Ankündigungen anderer Unternehmen ein.

Die CCE The Netherlands ist eine Tochtergesellschaft der CCE-Gruppe. Sie konzentriert sich auf die Entwicklung, Realisierung, Finanzierung und das Management von großen PV-Freiflächenanlagen sowie kommerziellen PV-Aufdachanlagen. Darüber hinaus biete CCE Lösungen mit Fokus auf Wasserstoff und Energiespeicherung.

Der nun erworbene Solarpark Arendskerke, der bereits seit 2019 auf dem früheren Tontaubenschießplatz bei Goes in Zeeland im Betrieb ist, hat eine installierte Kapazität von 2,484 MW. Der Pachtvertrag mit der Gemeinde Goes wurde für 30 Jahre abgeschlossen.

Cederik Engel, Geschäftsführer von CCE The Netherlands, freut sich über diesen gelungenen Zukauf und plant auch bereits weitere Übernahmen von Projekten: „CCE steht auf einer starken, finanziellen Basis und die Strategie ist auch für die Niederlande auf Wachstum ausgerichtet. Wir sind daher sehr aktiv auf der Suche nach weiteren baureifen Projekten oder bereits in Betrieb befindlichen Sonnenkraftwerken für unser Portfolio“.

11.11.2022 | Quelle: CCE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH