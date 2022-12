Shanghai Electric baut in Dubai das größte solarthermische Kraftwerk der Welt. Nun hat die Parabolrinnenanlage Nummer Eins den Betrieb aufgenommen. Nach Fertigstellung sollen fast 1 Gigawatt an Photovoltaik und konzentrierender Solarthermie installiert sein.

Ende November hat die Parabolrinnenanlage Nummer Eins des 700-Megawatt-Solarthermie- und 250-Megawatt-Photovoltaik-Kraftwerks von Shanghai Electric in Dubai erstmals Strom in das Stromnetz eingespeist. Es handelt sich um die vierte Phase des solarthermischen und PV-Kraftwerks, das die Dubai Electricity and Water Authority im Solarpark Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBR) errichtet. Das Gesamtprojekt, für das die Shanghai Electric Group als Bauträger fungiert, ist laut Shanghai Electric das größte solarthermische Kraftwerk der Welt. Dank Salzspeicher kann das Solarkraftwerk auch nachts Strom erzeugen.

Die PV-Module mit insgesamt 250 Megawatt (MW) Leistung sind an den Standorten verteilt, die man nicht für das solarthermische Kraftwerk benötigt. Somit gelingt es, die Fläche optimal zu nutzen. Die 700-MW-Solarthermieanlage besteht aus drei Parabolrinnenanlagen mit jeweils 200 MW Leistung und einer Turmanlage mit 100 MW Leistung. Mit einer Fläche von 44 Quadratkilometern ist es das größte Freiflächen-Solarprojekt der Welt.

Für das Projekt werden etwa 560.000 Tonnen geschmolzenes Salz und 70.000 Heliostaten mit einer Größe von jeweils etwa 25 Quadratmetern verwendet. Die Erdarbeiten, die für die Nivellierung des Geländes in der Wüste erforderlich waren, beliefen sich auf etwa 40 Millionen Kubikmeter. Zudem ist die Anlage mit einer Höhe von 262 Metern das höchste Solarthermieprojekt der Welt. Außerdem bietet es die weltweit größte kommerziell betriebene Schlitzöffnungstechnologie mit einer Öffnungsweite von 8,2 Metern. All diese Faktoren sorgen laut Shanghai Electric dafür, dass es sich um das größte solarthermische Kraftwerk der Welt handelt. Gemessen an der installierten Leistung, dem Investitionsvolumen und der Wärmereserve aus geschmolzenem Salz.

Die in den Rinneneinheiten und der Turmeinheit gespeicherte Energie kann, wenn alle Einheiten in Betrieb sind, nachts maximal 13,5 Stunden und in Schlechtwetterperioden 15 Stunden lang kontinuierlich Strom erzeugen.

