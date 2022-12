Daimler Truck baut Photovoltaik-Anlagen auf seinen Standorten aus

Bis Mai 2023 will der Nutzfahrzeug-Hersteller Daimler Truck die Mercedes-Benz-Werke in Wörth, Kassel, Gaggenau und Mannheim mit Photovoltaik-Anlagen ausstatten.

Die Montage der hat laut Firmenangaben im Herbst dieses Jahres begonnen. Inklusive der neuen Photovoltaik-Anlagen will Daimler Truck dann in Deutschland auf eine PV-Leistung von 5,4 MW kommen. Die größte Anlage mit 3,1 MW soll in Wörth entstehen, gefolgt von Kassel (2,1 MW), Gaggenau (500 kW) und Mannheim (400 MW). Am Standort Kassel befindet sich laut Daimler Truck bereits seit 2019 eine Photovoltaik-Anlage. Weltweit kommt der Fahrzeughersteller bisher auf 7,2 MW PV-Leistung. Darunter sind PV-Anlagen in Indien, den USA und Mexiko.

Daimler Truck will nach eigenen Angaben bis 2039 in allen Werken und Geschäftsbereichen weltweit CO 2 -neutral produzieren. Die europäischen Standorte bilanziert der Konzern dabei bereits ab diesem Jahr als CO 2 -neutral und rechnet dabei untern anderem den Bezug von Ökostrom mit ein. Gleichzeitig soll die Eigenversorgung aus erneuerbaren Energien steigen. Das erklärte PV-Ausbauziel des Konzerns liegt bei 150 MW weltweit. In Umsetzung sind derzeit laut Firmenangaben PV-Projekte an Produktionsstätten in Brasilien, der Türkei und Südafrika.

Seine Fahrzeuge selbst will Daimler Truck unter anderem mit Batterie-Antrieben klimafreundlicher machen. Seit Anfang des Jahres ist der erste Lkw mit Batterie-Antrieb serienmäßig erhältlich. Um die Batterien für die Fahrzeuge herstellen zu können, hat Daimler Truck gerade seine Beteiligung am Maschinenbau-Unternehmen Manz erhöht.

