Um die Finanzierungslücke bis zur Vorserie des Solarautos Sion zu schließen, hat Sono Motors die #savesion-Kampagne gestartet. Bisher sind gut 44.000 Reservierungen und über 40 Millionen Euro an Zahlungszusagen für das Solarauto zusammen gekommen.

Sono Motors, eine Tochter der Sono Group N.V., will im Sommer 2023 mit der Vorserienproduktion starten. Mehr als 8.000 Personen haben die laufende #savesion-Kampagne bereits unterstützt, mit der das Unternehmen Kapital für die Serienfertigung einsammeln will. Die Unterstützung setzt sich aus mehr als 44.000 Reservierungen für den Sion aus rund 21.000 angezahlten B2C-Reservierungen, etwa 22.000 unverbindlichen B2B-Vorbestellungen und über 1000 neuen Reservierungen von Privatpersonen zusammen. Auf diese Weise verzeichnet das Unternehmen neue Zahlungszusagen in Höhe von mehr als 40 Millionen Euro von seiner Community. Mithilfe dieser Mittel will man die Finanzierungslücke bis zur Vorserie schließen. Angesichts dieses starken Rückhalts ist es denkbar, dass Sono Motors sein Ziel erreicht, in den nächsten Wochen durch neue oder erhöhte Reservierungs-Anzahlungen, Investitionen und sonstige finanzielle Unterstützung eine Summe von rund 100 Millionen Euro brutto zu beschaffen.

#savesion-Kampagne eine der größten in Europa

„Mehrere tausend Unterstützer:innen haben bereits dafür gesorgt, dass diese Kampagne zu einer der größten in Europa wurde, und sie senden ein ganz klares Signal: Sie wollen den Sion – eine kostengünstige Alternative zu klobigen, teuren E-SUVs. Und es zeigt, dass wir eine klimafreundliche Mobilitätswende in Europa brauchen und wollen. Wir glauben auch, dass die Summe von 40 Millionen Euro aus neuen Reservierungen eine deutliche Botschaft an Investor:innen darstellt“, sagt Laurin Hahn, CEO und Mitbegründer von Sono Motors. „Die Verhandlungen mit potenziellen Investor:innen laufen noch, und wir sind zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen werden und das Sion-Programm fortführen können.“

Derzeit läuft noch das Test- und Serien-Validierungsprogramm für das Solar-Elektroauto Sion. Außerdem haben Sono Motors und seine Partner bereits den Bau vieler Serien-Werkzeuge zur Herstellung von Komponenten des Exterieurs und der Karosserie abgeschlossen. Auch einige Produktionstestläufe fanden bereits statt. Dazu zählen beispielsweise die besonderen Werkzeuge für den Spritzguss der Solar-Module sowie dutzende weitere Hartmetallwerkzeuge für die Serienproduktion. Das Unternehmen plant den Bau der ersten Sion-Vorserie Fahrzeuge mit Serienwerkzeugen beim Produktionspartner Valmet Automotive in Finnland in der zweiten Jahreshälfte 2023.

17.1.2022 | Quelle: Sono Motors | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH