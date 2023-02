Der Onlineshop Greenakku bietet eine neue Steckersolaranlage an. Jede Solarzelle des PV-Moduls ist mit einer Bypass-Diode ausgestattet. Das soll den Ertrag bei Teilverschattung steigern und vor Hot-Spots schützen.

Seit 1. Januar 2023 entfällt die Umsatzsteuer auf kleine PV-Anlagen im Umfeld von Wohngebäuden. Greenakku, Onlineshop für mobile Solaranlagen und Komponenten, hat jetzt mit einem neuen selfPV Komplettpaket ein Angebot, um 2023 mit der Stromerzeugung zu beginnen und die Stromrechnung gering zu halten. Auch dank verschattungsresistenter „Hot-Spot Free“-Module. Das selfPV Balkonpaket „335 Wp Hot-Spot Free“ besteht aus einem monokristallinen Solarmodul mit einer Nennleistung von 335 Watt des Herstellers AE Solar (Maße: 1690 x 996 x 35 mm), dem Mikrowechselrichter Bosswerk MI301, einem 5 Meter langen Anschlusskabel sowie einer Halterung für das Solarmodul.

Das mitgelieferte Anschlusskabel ist auf einer Seite mit einer Betteri-Kupplung zur Verbindung mit dem Wechselrichter und auf der anderen mit einem Schukostecker konfektioniert. Mit dem lässt sich das Balkonkraftwerk problemlos an das Hausnetz anschließen: Der Stecker kommt einfach in eine beliebige Haussteckdose. Zur Befestigung an dem Balkon gehören Solar-Hook PV-Halterungen von ETM zum Lieferumfang. Sie erlauben die einfache und sichere Montage an Balkongeländern mit runden oder eckigen Gitterstäben.

Teilverschattung bewirkt geringen Leistungsverlust beim selfPV Balkonpaket Hot-Spot Free

Das im selfPV Balkonpaket „335 Wp Hot-Spot Free“ enthaltene Photovoltaik-Modul eignet sich durch seine Technologie besonders gut für den Einsatz auf dem eigenen Balkon, der Terrasse oder im Garten. Denn sie sorgt dafür, dass sich womöglich unvermeidliche Schatten von Ästen, Straßenlaternen und Ähnlichem deutlich geringer auf die Leistungsfähigkeit der Balkon-PV-Anlage auswirken als auf die herkömmlicher Solarmodule. Das Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik CSP hat laut Hersteller diese Funktion geprüft und attestiert bei Verschattung einer der insgesamt 60 PV-Zellen einen Leistungsverlust von lediglich 3 %.

Zusätzlich soll die Technologie von AE Solar ein Einbrennen durch Überhitzung vermeiden. Dafür steht „Hot-Spot Free“ als Teil der Produktbezeichnung. Dafür ist jede Solarzelle mit einer Bypass-Diode ausgerüstet. Üblicherweise können sich PV-Zellen, die im Schatten liegen und daher gerade keine elektrische Spannung erzeugen, durch ihren Leitungswiderstand zu sogenannten Hot-Spots entwickeln. Um das zu verhindern, wird oft die gesamte Zellenreihe (der sogenannte String) abgeschaltet. Fällt dann auch nur ein schmaler Schatten über eine Solarzelle in jeder Reihe, legt dieser die gesamte Stromproduktion lahm. Solarmodule mit „Hot-Spot Free“-Technologie richten dank der Bypass-Dioden dagegen bei jeder einzelnen verschatteten Solar eine Umleitung ein. Alle anderen Zellen können weiterhin ungehindert Strom produzieren. Das soll die Stromausbeute um 25 bis 40 % erhöhen. Die Technologie hat sich laut Hersteller auch beim Einsatz von Mini-PV-Anlagen auf Wohnmobilen und Booten bewährt, wo Aufbauten wie Luken, Gepäckträger, Antennen oder Masten einen unvermeidbaren Teilschatten werfen.

Der Bosswerk Wechselrichter MI301 begrenzt die maximale Ausgangsleistung auf 300 Watt. Zwei selfPV Balkonpakete „335 Wp Hot-Spot Free“ mit jeweils einem MI301 liefern unter günstigen Bedingungen 600 Watt. Der Wechselrichter ist nach der Schutzklasse IP67 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Er lässt sich daher einfach auf der Rückseite des Stecker-Solarmoduls montieren.

Die neue Steckersolanlage gibt es in zwei Ausführungen mit Befestigungen für runde oder eckige Stäbe. Der Endkundenpreis ohne Versandkosten liegt bei 586,55 Euro.

1.2.2023 | Quelle: Greenakku | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH