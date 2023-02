Batterie-Hersteller BYD hat Liefermenge 2022 verdoppelt

Mehr als 250.000 BYD-Battery-Box-Systeme zählte der Anbieter BYD im Jahr 2022 – das seien doppelt so viele wie im Jahr davor.

In Summe seien nun 400.000 der Batterie-Systeme von BYD weltweit installiert, heißt es in der Pressemitteilung. Für 2023 kündigt das Unternehmen eine weitere Steigerung der Produktion an. Das Netzwerk aus 15.000 Installationspartnern weltweit sei dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor und soll ebenfalls weiter wachsen. BYD bezieht sich auf eine Analyse von Bloomberg NEF, derzufolge der globale Energiespeichermarkt bis 2030 um den Faktor 15 wachsen soll. Das Marktforschungsunternehmen EUPD Research schätzt, dass BYD im Jahr 2021 in Deutschland sowohl in Bezug auf die Zahl der Systeme als auch auf die Leistung der größte Batterie-Anbieter ist, knapp gefolgt von Sonnen.

BYD wurde 1995 als Hersteller wiederaufladbarer Batterien in China gegründet. Die Abkürzung steht für „Build Your Dreams“. Heute bietet das Unternehmen Akkus für Fahrzeuge auf Straße und Schiene, erneuerbare Energien und Elektronik-Anwendungen an . Produktionsstätten liegen in China, den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Brasilien, Ungarn und Indien. „Unsere lange Tradition in der Batterieentwicklung treibt nicht nur unsere Geschäftsbereiche für grüne Mobilität voran, sondern bildet auch die Grundlage für den Erfolg unseres Flaggschiff-Energiespeichersystems BYD Battery-Box“, sagt Ad Huang, Leiter des Geschäftsbereichs BYD Battery-Box.

Bonus-Punkte sollen Installationsnetzwerk für BYD-Batterien vergrößern

Für den Ausbau des Installationsnetzwerks setzt BYD auf sein „BePartners“-Programm. Dabei können Installationsbetriebe für die Registrierung installierter Systeme Punkte sammeln. Diese können sie wiederum für Marketingpakete oder weitere Produkte einlösen. Zudem wächst mit mehr Punkten der Status der Installationsbetriebe. Zudem will BYD im kommenden Jahr wieder vermehrt auf Informationsveranstaltungen vor Ort und Messen setzen.

