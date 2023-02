IBC Solar nimmt Photovoltaik-Anlagen in Ungarn in Betrieb

IBC Solar Energy, die internationale Sparte der IBC Solar AG, hat zwei Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen in Ungarn mit Nennleistungen von 51 und 45 MW fertiggestellt.

Bei den beiden Gemeinschaftsprojekten mit der MET Gruppe war IBC SOLAR neben der Planung und der Beschaffung der Komponenten auch für den Bau (EPC – Engineering, Procurement and Construction) der Solarparks verantwortlich. Den Vertrag hatten die beiden Unternehmen im März 2022 unterzeichnet, im Januar 2023 begann die Inbetriebnahme in mehreren Phasen. Mit dem Investor MET hatte IBC Solar bereits 2020 ein Photovoltaik-Projekt in Ungarn umgesetzt, das damals die größte Solaranlage des Landes war.

Die neuen Photovoltaik-Anlagen in den Gemeinden Gerjen (51 MWp) und Söjtör (45 MWp) sind über neu errichtete Umspannwerke an das ungarische Stromnetz angeschlossen. Sie erstrecken sich über eine Fläche von insgesamt 170 Hektar und sind mit 180.000 Solarmodulen ausgestattet. Bilanziell decken sie den Verbrauch von rund 35.000 Drei-Personen-Haushalten. Eric Herrmann, EPC Program Manager bei IBC Solar Energie, bezeichnet die beiden Photovoltaik-Projekte als „weiteren Meilenstein für die Energiewende in Ungarn“. IBC Solar Energy wolle gemeinsam mit MET und anderen strategischen Partnern schnell weitere Projekte im In- und Ausland umsetzen.

Die MET Gruppe ist ein integriertes europäisches Energieunternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, das in den Bereichen Erdgas und Strom tätig ist und sich auf Energieinfrastruktur und Industrieanlagen konzentriert. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2026 ein Portfolio von 2 GW erneuerbaren Energien aufzubauen.

09.02.2023 | Quelle: IBC Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH