Das neu gegründete Joint Venture CCE Sonnenernte Service GmbH soll individuelle Photovoltaik-Lösungen für die Landwirtschaft entwickeln und dabei mit regionalen Unternehmen und fortgeschrittenen Wasserstoffprojekten zusammenarbeiten.

Der internationale Photovoltaik-Projektentwickler CCE Holding gründet ein gleichberechtigtes Joint Venture mit der Sonnenernte GmbH, einem landwirtschaftsnahen Entwickler von Photovoltaik-Freiflächenanlagen vornehmlich im östlichen Deutschland. Neben einer Flächennutzung zur Erzeugung regenerativer Energie sind auch die ökologische Gestaltung der genutzten Flächen sowie die Energienutzung vor Ort mit Bürgerbeteiligung erklärte Ziele des Joint Ventures. Das Joint Venture CCE Sonnenernte Service GmbH arbeitet am Aufbau eines Portfolios mit 1600 MW Leistung. Mehr als 600 MW befinden sich bereits in der Entwicklung. CCE bringt eigenen Angaben zufolge Finanzstärke, Ingenieurs- und technisches Knowhow sowie langjährige Projektentwicklungsexpertise ins Joint Venture mit ein. Durch den langjährigen Investor Ärzteversorgung Thüringen pflegt sie bereits seit Jahren enge Beziehungen nach Ostdeutschland.

Unabhängigkeit als Voraussetzung für individuelle Lösungen

Die finanzielle Unabhängigkeit soll dem Joint Venture ein Höchstmaß an Flexibilität ermöglichen, um individuellen regionalen Anforderungen gerecht zu werden. Auf Basis langjähriger Erfahrung der CCE- und Sonnenernte-Experten wird gemeinsam mit den Stakeholdern vor Ort das für die jeweilige Region optimale Energiegewinnungs-Konzept unter Berücksichtigung der Interessen der Bürger und Unternehmer entwickelt und umgesetzt. Zu diesem Zweck hat man in Zusammenarbeit mit Hans-Peter Schwintowski, Beirat der Sonnenernte GmbH und Professor an der Humboldt Universität, nachhaltige Stromnutzungskonzepte für die Bürger vor Ort erarbeitet. Die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen sowie fortgeschrittenen Wasserstoffprojekten stehen im Fokus des Joint Ventures.

CCE Sonnenernte Service GmbH will Lösungen für die Landwirtschaft entwickeln

Gemeinsam mit dem Landwirt und den lokalen Behörden will das Team gezielt die passenden Lösungen erarbeiten. Daher sieht das Konzept der CCE Sonnenernte GmbH auch Nutzungsmöglichkeiten durch Tierhaltung und Umweltmaßnahmen vor, die beispielsweise Biodiversität fördern. Für die Tier- und Pflanzenwelt wird neuer Lebensraum und damit ein ökologischer Mehrwert geschaffen.

Roman Schönberger entwickelt mit der Landwirtschaft und regionalen Unternehmen direkt von Magdeburg aus Lösungen für die Gemeinden und die Region. Als Gesellschafter des Joint Ventures unterstreicht er die Bedeutung der vor Ort erzeugten Bürger- und Wirtschaftsenergie: „Unser gemeinsames Ziel der dezentralen Energieversorgung erreichen wir nur durch die nachhaltige sowie langfristige Einbindung der landwirtschaftlichen Betriebe und durch innovative Lösungen für die Bürger vor Ort sowie für die Unternehmen in der Region. Dabei richten wir unseren Fokus nicht auf pauschale Modelle, die möglicherweise bei Fertigstellung der PV-Anlage keine Gültigkeit mehr haben, sondern vielmehr auf nachhaltige und flexible Strukturen. Die Flexibilität und Erfahrung des Teams der CCE Sonnenernte Gruppe bildet hierfür die Basis.“

13.2.2023 | Quelle: CEE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH