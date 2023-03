Zendure mit Batteriesystem für Balkon-Solaranlagen

Foto: vlamus / stock.adobe.com

Das chinesische Unternehmen Zendure bietet ein Batteriesystem für Mini-PV-Anlagen an. Es lasse sich via Plug and Play einfach installieren.

Das Unternehmen Zendure präsentiert ein Batteriesystem für Balkon-Solaranlagen mit dem Namen SolarFlow. Es setze sich zusammen aus einem PV-Hub sowie bis zu vier Batterien. Laut einer Firmenmitteilung sei es kompatibel mit gängigen Balkon-Solarpanelen. Die Kapazität von bis zu 3.840 Wattstunden (Wh) sei ausreichend, um für eine vierköpfige Familie die nächtliche Stromversorgung nachhaltig und kosteneffizient zu sichern.



Das Speichersystem lasse sich zudem als Komplettpaket mit Solarpanel und Mikro-Wechselrichter von Zendure erwerben. Verbraucher:innen, die bereits ein Solarpanel für den Balkon und Mikro-Wechselrichter besitzen, könnten es zudem unkompliziert mit einem MC4-Stecker an die vorhandenen Geräte anschließen. Der PV-Hub der SolarFlow ist mit einem 800W Output sowie einem intelligenten Batteriemanagementsystem ausgestattet und speichert Energie in den dazugehörigen LFP-Batterien.



SolarFlow sei ferner ein Plug&Play-Speichersystem und mit wenig Handgriffen zu installieren, montieren und wieder zu demontieren. Eine einzelne Batterie habe eine Kapazität von 960 Wh und lasse sich mit bis zu drei weiteren Batterien durch kabellose Stapelung aufeinander verbinden und auf eine maximale Kapazität von 3840Wh erweitern. Damit sei sie ideal für Menschen, die einen Stromverbrauch von 2 bis 4 Kilowattstunden (kWh) pro Nacht haben. Das System sei mit einem robusten Metallgehäuse versehen und nach IP65 wasserfest, sodass Verbraucher:innen das Speichersystem bedenkenlos auf dem Balkon, auf der Terasse oder im Garten – auch in einem Schreber-Garten – platzieren und nassem Wetter aussetzen können. Über eine eingebaute Bluetooth-Verbindung könne SolarFlow außerdem mit dem Smartphone verbunden werden, sodass Besitzer:innen stets den PV-Hub steuern und den Ladestand der Batterien überprüfen können. 15.3.2023 | Quelle: Zendure | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

