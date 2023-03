Enpal: Kaufoption für Miet-Photovoltaik-Anlagen zum Festpreis

Kunden beim Photovoltaik-Anbieter Enpal haben nun die Möglichkeit, innerhalb der ersten sechs Monate flexibel zwischen dem Komplettpaket zur Miete oder dem Kauf zu wählen.

Das Berliner Greentech-Unternehmen Enpal erweitert sein Produktangebot und bietet neben dem Mietmodell jetzt auch eine flexible Kaufoption für die Photovoltaik-Anlage an. Kunden können die PV-Anlage mit Speicher und Wallbox ohne Anzahlung und zum Festpreis erwerben.

Der Kaufbetrag wird erst fällig, wenn die Anlage ans Netz geht und tatsächlich Strom produziert. Enpal Kunden können die Solaranlage weiterhin im Komplettpaket mieten und sechs Monate lang in Ruhe abwägen, ob sie die Photovoltaik-Anlage kaufen oder weiterhin mieten möchten. Entscheidet sich ein Kunde, die PV-Anlage zu kaufen, wird der Preis mit der bereits gezahlten Miete verrechnet. Somit will Enpal auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden eingehen und eine hohe Flexibilität ermöglichen. Dabei garantiert Enpal einen Festpreis: Das anfangs unterbreitete Angebot ist immer der finale Preis.

Kaufoption soll Kunden von Enpal Höchstmaß an Flexibilität bieten

Egal ob Miete oder Kauf: Kunden erhalten bei Enpal Solaranlage, Speicher, Wallbox und App aus einer Hand. Die mehrfach preisgekrönte Enpal-Software soll dank intelligentem Energiemanagement zusätzliche Einsparungen erlauben. “Wir sind mit dem Versprechen angetreten, Solarenergie einfach und günstig zu machen”, sagt Stephan Rink, Geschäftsführer und Chief Sales Officer von Enpal. “Nachdem wir den Solarmarkt für Mietmodelle in Deutschland mit einer kundenfreundlichen Lösung und unserem Rundum-Sorglos-Komplettpaket bereits transformieren konnten, wollen wir nun auch den Markt für Kaufanlagen revolutionieren. Mit der Wahl zwischen Miete und Kauf bieten wir ein Höchstmaß an Flexibilität an und können dadurch noch besser auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden eingehen.”

21.3.2023 | Quelle: Enpal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH