Der Solar-Wechselrichterhersteller Delta hat seine dreiphasigen String-Wechselrichter der Flex-Serie mit einer Bluetooth-Funktion ausgestattet. Das Unternehmen hat zudem seine Überwachungslösungen rund um die MyDeltaSolar Cloud erweitert.

Die Solar-Wechselrichter M50A / M70A / M100A Flex von Delta enthalten nun serienmäßig eine integrierte Bluetooth-Funktion. Die Geräte sind mit 6 oder 8 MPP-Trackern ausgestattet und für große Photovoltaik-Aufdachanlagen im gewerblichen und industriellen Bereich konzipiert. Die Bluetooth-Schnittstelle soll für eine einfache Inbetriebnahme und Änderung von Einstellungen mit der DeltaSolar App dienen. Die kleineren Wechselrichter M15A / M20A / M30A der Flex-Serie für Hausanlagen werden wie gewohnt mit Wi-Fi-Schnittstelle geliefert, womit sie sich schnell in ein WLAN-Netzwerk integrieren lassen.

Die Solar-Wechselrichter von Delta haben ein ähnliches Design mit großer Fronttür und werden mit Montageplatte für die Wandmontage sowie den benötigten Steckern ausgeliefert. Die Modelle M50A / M70A / M100A sind auch für die Bodenmontage geeignet. Die integrierten, austauschbaren AC- und DC-Überspannungsableiter Typ 2 können bei Bedarf mit Überspannungsableitern Typ 1+2 ersetzt werden. Die Wechselrichter verfügen über umfangreiche Möglichkeiten zur Wirk- und Blindleistungskontrolle.

Alle Solar-Wechselrichter lassen sich über die DeltaSolar App in Deltas Monitoringsystem, die MyDeltaSolar Cloud, einbinden. Die umfangreiche Standardfunktionalität der Überwachungslösung kann durch den Einsatz des DC1 Datenkollektors und eines Leistungsmessers (einphasig oder dreiphasig) noch einmal deutlich erweitern werden. Das gilt insbesondere für Anlagen mit mehreren Wechselrichtern. Somit sind dann zum Beispiel die gleichzeitige Inbetriebnahme und die dynamische Einstellung der angeschlossenen Wechselrichter möglich. Außerdem gehörten zum erweiterten Funktionsumfang die Visualisierung des Energieflusses in beide Richtungen, das Remote-Management, die Optimierung der Anlageneffizienz sowie die Anbindung an Drittanbieter-Monitoringsysteme. Zudem unterstützt die Systemlösung die parallele drahtgebundene und drahtlose Anlagenkommunikation.

24.3.2023 | Quelle: Delta | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH