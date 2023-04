Longi beliefert 23-MW-Solarpark in Ungarn mit Photovoltaik-Modulen

Der Photovoltaik-Modulhersteller Longi kooperiert mit Solarpro, einem der größten EPC-Unternehmen der Solarbranche in Osteuropa, bei der Errichtung von Solarkraftwerken. Jetzt ist in Ungarn ein 23-MW-Solarpark in Betrieb gegangen.

Gemeinsam mit dem Photovoltaik-Modulhersteller Longi hat Solarpro, einem der größten EPC-Unternehmen der Branche in Osteuropa, einen 23-MW-Solarpark in Ungarn errichtet. Das Solarkraftwerk steht eine Stunde westlich von Budapest auf einer 26 Hektar großen Fläche in der zentralungarischen Region Pest und wurde in der letzten Märzwoche ans Netz angeschlossen. Die Photovoltaik-Großanlage soll rund 33 GWh Solarstrom erzeugen und damit 4.000 Haushalte in der Region versorgen.

Zum Einsatz kommen 42.606 Longi-PV-Module der Hi-MO 5 Serie, die auf einem einachsigen Nachführsystem dem Stand der Sonne von Ost nach West folgen und den Stromertrag der Photovoltaik-Freiflächenanlage auf diese Weise maximieren.

Gabriel Nenov, Einkaufsleiter bei Solarpro, erklärt, warum sich das Unternehmen für Longi entschieden hat: „Für uns waren die erstklassige technische und kaufmännische Unterstützung und die hervorragende Geschäftsbeziehung zwischen unseren Teams entscheidend. In den letzten fünf Jahren haben wir eng mit Longi zusammengearbeitet und konnten in dieser Zeit beide unser Fachwissen und auch unsere innovative Vision ausweiten.“

Engin Yaman, Geschäftsführer von Longi Deutschland, fügt hinzu: „Durch die optimale Sonneneinstrahlung gehört Ungarn zu den zehn attraktivsten Ländern für Photovoltaik-Investitionen im mittel- und südosteuropäischen Raum. Gemeinsam mit Solarpro möchten wir das Markwachstum in diesem Land vorantreiben.“

Longi sieht attraktiven Solarmarkt in Ungarn

Die Solarpro Holding ist einer der führenden Anbieter unterschiedlicher Lösungen für Systemintegration sowie für die Erzeugung, und Speicherung von Solarenergie. Zudem ist das Unternehmen einer der größten EPC- und O&M-Dienstleister für die osteuropäische Solarindustrie und auch auf anderen wichtigen EU-Märkten vertreten. Dabei ist Solarpro seit 2009 im PV-Geschäft tätig und hat bislang eine Gesamtleistung von etwa 6 GW installiert. Außerdem ist das Unternehmen auch in der Projektentwicklung und in Forschung und Entwicklung aktiv“, so Yaman. Dabei hat Solarpro unter anderem in Deutschland, Frankreich, Dänemark, Polen, den Niederlanden und Portugal zahlreiche Großprojekte umgesetzt.

Im Jahr 2022 lag Ungarn um wenige Megawatt hinter Dänemark und verpasst damit den Einstieg in die Top-Ten der größten Solarmärkte Europas knapp. In diesem Jahr rechnet man wiederum mit einem Wachstum im zweistelligen Bereich. Denn mit stolzen 1.950 bis 2.150 Sonnenstunden pro Jahr kann Photovoltaik optimal zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Neben der Anlage in der Region Pest arbeiten Solarpro und Longi derzeit gemeinsam an mehreren Projekten in Bulgarien. Da die Wetterbedingungen dort sogar noch besser sind, die installierte Photovoltaikstrom-Leistung Ende 2022 aber nur bei 1,5 GW lag, dürfte der bulgarische PV-Markt in den nächsten fünf Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterwachsen.

5.4.2023 | Quelle: Longi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH