Der Betreiber der Intermarché-Märkte Les Mousquetaires hat mit Q Energy einen Stromabnahmevertrag (cPPA) abgeschlossen. 33 GWh Solarstrom sollen 1,3 % des gesamten jährlichen Energiebedarfs der Einzelhandelsgruppe decken.

Q Energy, Tochtergesellschaft des koreanischen Unternehmens Hanwha Solutions, hat mit der französischen Einzelhandelsgruppe Les Mousquetaires einen Stromabnahmevertrag für Solarstrom unterzeichnet. Der Corporate Power Purchase Agreement (cPPA) wurde am 4. April zwischen der französischen Niederlassung des Unternehmens, Q Energy France, und Les Mousquetaires unterzeichnet. Dabei wird eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage jährlich 33 GWh Strom liefern und damit 1,3 % des gesamten jährlichen Energiebedarfs der Einzelhandelsgruppe decken, zu der mehr als 3000 Verkaufsstellen in Frankreich gehören, darunter Supermärkte von Intermarché und Netto, Baumärkte und Autoservices, Logistikzentren und Produktionseinheiten. Diese 29-MW-Freiflächen-Solaranlage Chaume Solar errichtet Q Energy derzeit in der französischen Region Sarthe in den Dörfern Saint-Pierre-de-Chevillé und Dissay-sous-Courcillon. Das Solarkraftwerk soll Anfang 2024 in Betrieb gehen.

Q Energy France setzt sich dafür ein, dass dieses PV-Solarprojekt Synergien mit den Landwirten vor Ort schafft. Daher werden zwei Partnerschaften entwickelt, um den Landwirten die Möglichkeit zu geben, einen Teil der Flächen für die Entwicklung von Weide- und Bienenzuchtaktivitäten zu nutzen.

Partnerschaft von Les Mousquetaires und Q Energy unterstützt Erreichung der Energieziele

„Diese Partnerschaft unterstützt unseren Fahrplan zur Erreichung unserer Energieziele, wie zum Beispiel die Senkung unserer Kosten, das Risikomanagement an unseren Verkaufsstellen und unseren Wunsch, ein aktiver Akteur der Energiewende zu sein. Die cPPA ermöglicht es uns, unsere Instrumente und Methoden zu diversifizieren. Dieser Ansatz geht Hand in Hand mit anderen Maßnahmen, die wir durchführen, wie etwa dem globalen Management und der Sicherung unserer Versorgung durch einen besseren Energiemix“, sagt Bruno Breyne, Direktor der Mousquetaires-Filiale und verantwortlich für die Energieabteilung der Gruppe Les Mousquetaires.

Zudem weist Ludov Ludovic Ferrer, Commercial Director of Q Energy France, darauf hin, dass man die neue Solarleistung unabhängig von den Solarausschreibungen der französischen Energieregulierungskommission baut. „Diese Vereinbarung ist ein weiterer Beweis für die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Solarenergie in Frankreich. Mit der landwirtschaftlichen Tätigkeit, die mit dem Projekt verbunden ist, folgen wir auch unserem Wunsch, ein engagierter Partner in der lokalen Gemeinschaft zu sein“, so Ferrer.

6.4.2023 | Quelle: Q Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH