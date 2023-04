Der Schweizer Spezialist für BIPV, die Megasol Energie AG, fertigt farbige Photovoltaik-Module mit der vom Fraunhofer ISE entwickelten MorphoColor-Farbtechnologie.

Gerade für bauwerkintegrierte Photovoltaik, die Dach- und Fassadenteile ersetzt (BIPV), sind farbige Photovoltaik-Module eine attraktive Alternative zu den klassischen schwarz-blauen Solaranlagen. Bisher musste man dafür erhebliche Einbußen beim Wirkungsgrad in Kauf nehmen. Nun gibt es eine Alternative auf dem PV-Markt, bei denen die farbigen PV-Module, verglichen mit einem unbeschichteten, weiterhin mindestens 90 Prozent des Stroms produzieren. Der Schweizer Photovoltaik-Modulbauer Megasol Energie AG lizensiert, die vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE entwickelte, MorphoColor-Farbtechnologie für seine Solarmodule.

Die Megasol Energie ist ein Hersteller von Solarmodulen und Photovoltaiksystemen, insbesondere für das wachsende Segment der gebäudeintegrierten PV. Das Unternehmen kombiniert die neue Farbgebung mit weiteren Gestaltungsdimensionen. So können Kund:innen die Glasoberflächen frei wählen. Auch sind verschiedene Größen und Formen herstellbar. „Ein Solarmodul mit Solarcolor-Morpho-Farbgebung erreicht bis zu 94 Prozent des Wirkungsgrads im Vergleich zu einem konventionell schwarzen Solarmodul. Das ist sensationell“, sagt Michael Reist, Head of Public Relations der Megasol Energie AG.

Farbige Photovoltaik-Module durch Schmetterling inspiriert

„Inspiration für die besondere Farbstruktur war der Morpho-Schmetterling, dessen intensiv blaue Flügel einen in weiten Bereichen winkelstabilen Farbeindruck erzeugen“, sagt Thomas Kroyer, Miterfinder und Entwickler der MorphoColor-Technologie am Fraunhofer ISE. „Eine Vielzahl an Farben können durch diese Technologie realisiert werden und gleichzeitig wird weiterhin ein Großteil der solaren Strahlung durch das PV-Modulglas durchgelassen. Die unterliegenden Solarzellen sind kaum bis gar nicht mehr sichtbar.“

Die MorphoColor-Farbschicht ist eine photonische Struktur, bei der man eine Interferenzschicht so mit einem geometrisch strukturierten Substrat kombiniert, dass sich ein besonders schmalbandiges Reflexionsmaximum ergibt. Da dies nur geringe Teile des Lichtspektrums reflektiert, kann das restliche Sonnenlicht ungestört passieren. Dadurch reduziert sich die Effizienz des PV-Moduls nur um weniger als 10 Prozent verglichen mit einem unbeschichteten Solarmodul. Die MorphoColor-Gläser können auch für bauwerkintegrierte farbige solarthermische Kollektoren oder PVT-Kollektoren verwendet werden.

Besucherinnen und Besucher der BAU in München können vom 17. bis 22. April 2023 PV-Module in Grün und Blau am Stand der Fraunhofer Allianz Bau und PV-Module in Gold, Silber und Bronze auf dem Stand der Megasol Energie AG besichtigen.

18.4.2023 | Quelle: Fraunhofer ISE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH