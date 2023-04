HEP kauft Photovoltaik-Kraftwerk-Portfolio in Polen

Mit dem Erwerb eines 100-MW-Solarportfolios von Nebo Solar tritt HEP in den polnischen Markt ein. Das deutsche Unternehmen entwickelt, baut, betreibt und finanziert Solarparks.

Das deutsche Solarunternehmen HEP hat die Akquisition eines 100-MW-Portfolios von Photovoltaik-Projekten des Projektentwicklers Nebo Solar in Polen bekanntgegeben. Mit einem Portfolio von 16 Projekten in ganz Polen tritt HEP in einen der stärksten europäischen Solarmärkte ein.

Nebo Solar, das in Polen über eine Pipeline von einem Gigawatt (GW) in der Entwicklung verfügt, wird die Entwicklung der Projekte bis zur Baureife im Rahmen einer Entwicklungsdienstleistungsvereinbarung abschließen. Osborne Clarke und DNV, führende internationale Rechts- und technische Berater mit Präsenz in Polen, haben HEP bei dieser Transaktion beraten.

Polen ist der drittgrößte Photovoltaik-Markt in Europa mit einer neu installierten Leistung von 4,9 GW im Jahr 2022. Unter günstigen regulatorischen Rahmenbedingungen hat sich Polen zu einem der am schnellsten wachsenden Solarmärkte in Europa entwickelt. Da die Energieerzeugung immer noch stark von konventionellen Quellen wie der kohlenstoffintensiven Kohle abhängt, gibt es ein erhebliches Potenzial und einen großen Bedarf an erneuerbaren Energien. Denn diese tragen dazu bei, das Energiesystem in Polen zu dekarbonisieren. Die europäische Branchenorganisation Solar Power Europe geht davon aus, dass man auf dem polnischen Solarmarkt bis 2026 zusätzliche 17,5 GW installieren wird.

Seit 2008 hat die HEP-Gruppe eine Pipeline von über 5 GW an Solarprojekten in den US-amerikanischen, kanadischen, japanischen und deutschen Solarmärkten aufgebaut. „Der Eintritt in den polnischen Markt ist ein bedeutender Meilenstein für uns und wir freuen uns über die Möglichkeit, eine aktive Rolle beim Wachstum des Photovoltaiksektors in Polen zu spielen“, sagt Oleksandr Iakhnii, Director M&A bei HEP.

20.4.2023 | Quelle: HEP | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH