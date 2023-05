Seacon Logistics baut Photovoltaik-Logistikzentrum für Baywa r.e. in den Niederlanden

Das Logistikzentrum mit über 50.000 m² Lagerkapazität für Photovoltaik-Komponenten soll eine eigene Solaranlage haben und bilanziell klimaneutral sein.

Das neue Logistikzentrum für Baywa r.e. Solar Trade soll im Wanssumer Containerhafen entstehen. Mit über 50.000 m² Lagerkapazität soll es der größte von aktuell 66 Lagerstandorten der BayWa r.e. Solar Trade sein. Das Unternehmen will es für die Abwicklung von Seefracht, Lagerhaltung, Transport sowie Zoll- und Importdienstleistungen nutzen. Die Fertigstellung des Projekts ist für Anfang 2024 geplant. „Mit dem Hub im Wanssumer Containerhafen können wir unseren Kunden in Zukunft einen noch besseren Service bieten. Durch die erhöhte Konnektivität sinken Liefer- und Lagerzeiten, gleichzeitig steigt die Produktverfügbarkeit“, sagt Frank Jessel, Global Director von Solar Trade bei BayWa r.e. „Durch die direkte Binnenschiffanbindung an den Containerhafen Rotterdam wird Wanssum zu unserem Gateway für den Import von PV-Modulen für den europäischen Markt“, ergänzt Dominik Dohr, Global Head Supply Chain Solar Trade bei BayWa r.e.

Anfang März hatte Baywa r.e. den Verkauf der Solar Trade Sparte angekündigt. Das Unternehmen wolle sich auf das Projektgeschäft konzentrieren, hieß es. Diese Pläne sind weiterhin aktuell, erklärt Baywa r.e. auf Nachfrage. Der Verkauf werde dann auch das neue Logistikzentrum einschließen.

Im aus Großbritannien stammenden Bewertungssystem BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) erhält das Projekt laut Baywa r.e. die Note „Excellent“. Zum Konzept gehört eine 7,3-MW-Photovoltaik-Anlage auf den Dächern des Logistikzentrums. Diese soll den gesamten Strom zum Betrieb der elektrifizierten Binnenschiffe, Terminal-LKWs und der PKW-Flotte liefern. Somit sei das Logistikzentrum vollständig klimaneutral, heißt es von Baywa r.e.

11.05.2023 | Quelle: Baywa r.e. | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH