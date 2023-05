Für Perowskit-Tandem-Zelle: First Solar kauft Dünnschicht-Photovoltaik-Firma Evolar

Der US-amerikanische Dünnschicht-Modul-Spezialist First Solar hat die Evolar AB gekauft, einen Anbieter von Dünnschicht-Photovoltaik-Technologien, der laut Firmenangeben Marktführer in Europa ist.

First Solar zahlt für Evolar rund 38 Millionen USD sofort, weitere 42 USD sind an das Erreichen technischer Meilensteine geknüpft. First Solar verspricht sich von dem Kauf, schneller mit der Entwicklung einer Tandem-Zelle mit einer Perowskit-Schicht und anderen Technologien der „nächsten Generation“ sowie der Skalierung der Technologien voranzukommen.

Forschungsabteilungen sollen gemeinsam Tandem-Zelle mit Perowskit entwickeln

Dafür sollen Forschung und Entwicklung der beiden Unternehmen zusammengeführt werden. First Solar ist bisher in der Cadmium-Tellurid-Photovoltaik aktiv. Mit Evolar kommt Expertise in der Perowskit- und CIGS-Technologie ins Haus. „Wir gehen davon aus, dass hocheffiziente Tandem-PV-Module die Zukunft bestimmen und die Dekarbonisierung beschleunigen werden“, sagt Mark Widmar, Chief Executive Officer von First Solar.

Das Evolar-Labor im schwedischen Uppsala soll bestehen bleiben. Es wird damit das erste Forschungs- und Entwicklungseinrichtung von First Solar in Europa haben wird. Nach Abschluss der Transaktion sollen etwa 30 Mitarbeitende der Forschung und Entwicklung von Evolar zu First Solar wechseln. Dort sollen sie mit der rund 60 Personen bestehenden Forschungsabteilung im kalifornischen Santa Clara und Perrysburg in Ohio zusammenarbeiten. Widmar spricht davon, das „größte PV-F&E-Innovationszentrum der westlichen Hemisphäre“ in Ohio“ aufzubauen.

In der Kupfer-Indium-Gallium-Selenid (CIGS)-Industrie erfahrene Köpfe gründeten das Unternehmen Evolar 2019 in Schweden. Ziel war die Kommerzialisierung einer Tandem-Photovoltaik-Technologie unter Verwendung von Perowskit-Dünnschichten. Seither hat Evolar laut der Pressemitteilung mehrere Rekorde bei der Dünnschicht-Effizienz aufgestellt. Dazu gehöre der aktuelle Weltrekord von 23,6 Prozent für CIGS-Forschungssolarzellen. Das Team arbeitet mit europäischen Forschungseinrichtungen zusammen, darunter die Universität Uppsala.

Das Tandem aus Perowskit und CIGS-Zellen gilt in Bezug auf den Wirkungsgrad als vielversprechend. Mehrere Forschungseinrichtungen und Unternehmen arbeiten daran, wie Solarserver in einem S+ Artikel berichtete.

11.05.2023 | Quelle: First Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH