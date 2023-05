Daylight Eco: Balkon-Solar mit Speicher und KI

Ein Münchener Startup hat ein System für Mini-PV-Anlagen inklusive eines Speichers entwickelt, das auch künstliche Intelligenz nutzt. Das Kraftwerk soll Haushalten 50 Prozent des Stromverbrauchs decken helfen.

Das Startup Daylight Eco aus München geht mit einem System für die Nutzung von Balkon-Solar und Speicher an den Markt. Wie die Gesellschaft mitteilte, nennt sich das Produkt „Eclipse“. Es will Solarenergie für jeden möglich machen – mit einem smarten Speichersystem in Kombination mit Stecker-Solarpanels. Dabei ermittelt eine Software auf Basis künstlicher Intelligenz die größtmögliche Effizienz für das persönliche Nutzungsverhalten. Darüber hinaus verfüge das Heimkraftwerk über eine Energie-Trader-Funktion, die intelligente Strombeschaffung an der Strombörse und so eine optimale Ausnutzung der Strompreis Dynamik ermögliche. Verbraucher könnten somit automatisiert immer dann Strom zukaufen, wenn er günstig ist und teure Stromperioden überbrücken.

Das Daylight-Eco-System besteht ferner aus maximal vier Solarmodulen mit bis zu 2.000 Watt Peak und einem 2,8 kWh Batteriespeicher als Plug-and-Play-Lösung. Haushalte könnten so bis zu 50% ihres jährlichen Stromverbrauchs mit dem Heimkraftwerk generieren.

Eclipse richtet sich an Verbraucher mit Wohnungen, Reihen- und Einfamilienhäusern. Das Startup erwartet, dass 2027 die deutsche Marktgröße bei über 1 Milliarde Euro liegen werde. Daylight Eco wolle bis dahin mindestens 20 Prozent des deutschen Markts bedienen. sagt Michael Biberger, CEO von Daylight Eco.

Zur Installation und Wartung des Eclipse seien weder Elektriker noch Vorkenntnisse nötig. Denn die Einrichtung des Systems erfolge über die dazugehörige App. Maximale Effizienz der Speicherung mache die Verwendung von Künstlicher Intelligenz möglich. So könne das intelligente System Verhalten, die die Eigennutzung optimieren, sowie regionale Wetterdaten analysieren und darauf automatisch reagieren. Auch die Notfall-Stromversorgung sei durch netzunabhängige mobile Anwendungen durch Eurostecker und USB-C-Anschluss sichergestellt.

Das System soll ab Spätsommer 2023 bei Fach- und Online-Händlern verfügbar sein. Bisher lägen bereits mehr als 30.000 Vorbestellungen vor. Entwickelt und produziert werden die Produkte zudem vollständig in Deutschland.

25.5.2023 | Quelle: Daylight Eco | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH