Solar-Lotsen bieten unabhängige Solarberatung an

Mit der Solar-Lotsen GmbH aus Berlin ist eine neue unabhängige Photovoltaik-Beratung angetreten. Auf der kommenden Intersolar in München will das Unternehmen seine ersten Beratungsangebote für Investoren dem Fachpublikum präsentieren.

Unter dem Motto „Experten an Bord“ wollen die Solar-Lotsen die unabhängige Solarberatung aus der Theorie in die konkrete Praxis bringen. Damit verfolgen die Solar-Lotsen einen neuen Ansatz. Auf der Intersolar Europe präsentiert das Unternehmen die drei ersten Beratungsangebote: die Bauherrenbetreuung, die Flächenvermittlung und Hilfe bei notleidenden PV-Anlagen. Die Bauherrenbetreuung richtet sich an Direktinvestoren in Photovoltaik-Anlagen und ist eine Alternative zu den klassischen Direkt­Investment-Angeboten.

„Wir vermitteln unseren Kundinnen und Kunden keine schlüsselfertige Solaranlage. Wir begleiten sie vielmehr Schritt für Schritt bei der Realisierung ihrer eigenen Projekte. Das steigert nicht nur die Rendite. Durch unser Know-how und die Unterstützung unseres Expertennetzwerks bietet dieses Modell eine signifikant höhere Absicherung der Investitionen unserer Kundinnen und Kunden“, sagt Solar-Lotsen-Geschäftsführer Karsten Schäfer. Mit der Flächenvermittlung nach dem Lotsen-Prinzip unterstützen die Solar-Lotsen Grundeigentümer und Investoren dabei, die Flächenanmietung für beide Seiten ausgewogen und fair zu gestalten.

Solar-Lotsen kümmern sich um „notleidende“ PV-Anlagen

Die Solar-Lotsen kommen auch an Bord, wenn Photovoltaik-Projekte zu scheitern drohen. Bei solchen notleidenden Photovoltaik-Anlagen sorgen die Solar-Lotsen für eine umfassende technische, rechtliche und kaufmännische Analyse und zeigen konkrete Lösungswege auf, die sie mit Hilfe ihres Partnernetzwerks umsetzen.

Hinter den Solar-Lotsen stecken Köpfe, die sich seit Jahrzehnten aus unterschiedlichen Blickrichtungen mit der Solarenergie befassen: Karsten Schäfer (zuletzt Pressesprecher des Bundesverbandes Solarwirtschaft), Martin Schachinger (pvXchange Trading) und Sebastian Lange (Projektkanzlei). Sie eint das Ziel, mit ihrem Wirken nicht nur zu einem schnelleren Ausbau der Solarenergie beizutragen. Zudem wollen sie auch bessere Photovoltaik-Anlagen und zufriedenere Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber sehen. „Wir starten jetzt mit den größeren Anlagen, die eher für private Investoren und vor allem als Geldanlage interessant sind“, sagt Schäfer. „Die Beratung für kleinere Anlagen soll aber bald folgen, dann allerdings vor allem digital und automatisiert.“

Die Solar-Lotsen stellen ihre Solarberatung vom 14. bis 16. Juni auf der Intersolar Europe in München auf dem Stand A4.440 vor.

2.6.2023 | Quelle: Solar-Lotsen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH